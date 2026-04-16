O nouă descoperire schimbă istoria: casa lui Shakespeare, identificată după 400 de ani

O descoperire bazată pe o hartă din secolul al XVII-lea a rezolvat unul dintre misterele legate de viața lui William Shakespeare, indicând pentru prima dată locația exactă a casei pe care dramaturgul a deținut-o în Londra, scrie Euronews.
Victor Dan Stephanovici
16 apr. 2026, 11:07, Cultură-Media

Cercetarea a fost realizată de profesoara Lucy Munro, de la King’s College London, care a identificat detaliile proprietății analizând documente din arhivele londoneze și naționale. Harta descoperită, împreună cu alte două documente istorice, oferă informații precise despre poziția și structura casei cumpărate de Shakespeare în 1613, în zona Blackfriars – un cartier cunoscut pentru activitatea teatrală din acea perioadă, mai arată Euronews.

Locația exactă și dimensiunea proprietății

Noua analiză arată că locuința se afla în zona actuală a străzilor Ireland Yard și Burgon Street, inclusiv părți din clădiri existente astăzi pe St Andrew’s Hill. Descoperirea schimbă și percepția asupra unei plăci comemorative deja existente: aceasta nu mai marchează doar apropierea de locuința lui Shakespeare, ci chiar locul exact unde se afla casa. Proprietatea era relativ modestă ca dimensiune și avea o formă în „L”, potrivit documentelor analizate.

Deși nu există certitudinea că Shakespeare a locuit permanent în această casă, cercetătorii consideră că este foarte probabil să fi petrecut mai mult timp în Londra în ultimii ani ai vieții. Locația, aflată la doar câteva minute de teatrul Blackfriars, sugerează că acolo ar fi putut lucra la ultimele sale opere, inclusiv „Henry VIII” și „The Two Noble Kinsmen”, scrise împreună cu John Fletcher.

Un nou capitol în înțelegerea vieții lui Shakespeare

Până acum, se știa că Shakespeare provenea din Stratford-upon-Avon și că și-a construit acolo casa familiei, unde a și murit în 1616, la vârsta de 52 de ani. Totuși, această descoperire oferă o imagine mai clară asupra vieții sale londoneze, unde și-a construit cariera și a creat unele dintre cele mai importante opere din literatura universală. Rezultatele aduc nu doar claritate istorică, ci și o nouă perspectivă asupra ultimilor ani ai unuia dintre cei mai influenți scriitori din toate timpurile.

