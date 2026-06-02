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Mircea Abrudean, revoltat, după ce PSD și AUR își adjudecă conducerea ICR / „Parteneriatul lor funcționează”

Rezultatele votului pentru noua conducere a Institutului Cultural Român l-au scandalizat pe Mircea Abrudean, care acuză PSD și AUR că au o colaborare foarte bună când vine vorba de propriile interese.
Mircea Abrudean, revoltat, după ce PSD și AUR își adjudecă conducerea ICR / „Parteneriatul lor funcționează”
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Luiza Moldovan
02 iun. 2026, 22:48, Politic
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Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a acuzat PSD și AUR că au colaborat în Parlament la votul pentru noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), susținând că cele două partide și-au împărțit funcțiile de conducere ale instituției.

Potrivit lui Abrudean, în urma votului desfășurat marți, PSD a obținut funcția de președinte al ICR, iar AUR una dintre pozițiile de vicepreședinte.

„O nouă dovadă a colaborării”

„AUR și PSD au confirmat astăzi, încă o dată, că parteneriatul lor funcționează în Parlament”, a afirmat președintele Senatului într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Acesta a susținut că votul reprezintă o nouă dovadă a colaborării dintre cele două formațiuni politice, pe care le acuză că acționează împreună atunci când este vorba despre împărțirea funcțiilor, fără a propune soluții pentru actuala situație politică.

„Nu au venit cu nicio soluție”

„Au reușit încă o dată să găsească o formulă de colaborare, după ce au dărâmat prin moțiune de cenzură un Guvern pro-reforme. Lucrează împreună când e vorba de propriile interese, dar nu au venit cu nicio soluție pentru guvernarea țării, deși a trecut o lună de când au declanșat criza politică în care ne aflăm”, a declarat Abrudean.

Președintele Senatului a subliniat importanța Institutului Cultural Român, instituție aflată sub control parlamentar și responsabilă de promovarea culturii române în străinătate.

Abrudean: „Rezultatele votului reflectă fidel relațiile dintre partidele politice”

„Institutul Cultural Român nu este o instituție oarecare. ICR reprezintă România în plan cultural și contribuie la promovarea imaginii țării peste hotare”, a transmis acesta.

Mircea Abrudean a mai afirmat că rezultatul votului din Parlament reflectă mai fidel relațiile dintre partidele politice decât declarațiile publice ale acestora.

„Votul de astăzi este încă un exemplu al felului în care relațiile dintre partide se văd mai bine în rezultatele din Parlament decât în declarațiile publice”, a concluzionat președintele Senatului.

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