Abrudean anunță un nou proiect adoptat de Senat din pachetul de inițiative ce trebuie adoptate de Parlament în următoarele săptămâni

Mircea Abrudean a transmis, într-o postare pe Facebook, că Senatul a adoptat marți, în plen, un nou proiect de lege care face parte din pachetul de inițiative ce trebuie adoptate de Parlament în următoarele patru săptămâni.

„Din cele aproape 50 de acte normative incluse în acest calendar legislativ, peste 90% au fost deja adoptate de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, ceea ce reflectă un ritm susținut al procesului legislativ în această etapă”, a scris Mircea Abrudean.

Președintele Senatului a precizat că accelerarea procesului legislativ este importantă în contextul implementării PNRR, unde respectarea termenelor asumate reprezintă o condiție esențială.

„Acest efort este esențial în contextul implementării PNRR, unde respectarea termenelor asumate reprezintă o condiție fundamentală”, a precizat Abrudean.

„În calitate de Președinte al Senatului, voi urmări în continuare ca toate proiectele aflate încă în procedură să fie dezbătute și adoptate în timp util, în acord cu angajamentele asumate la nivel parlamentar”, a adăugat acesta.

Mircea Abrudean a mai subliniat că efortul de accelerare trebuie continuat și în Camera Deputaților, astfel încât întregul pachet legislativ să fie finalizat în termenele asumate.