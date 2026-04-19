Mircea Abrudean: „Fondurile din PNRR ne-au oferit o șansă istorică: 21 de miliarde de euro pentru a moderniza această țară”

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus că fondurile din Planul National de Redresare si Rezilienta reprezintă o șansă majoră pentru modernizarea țării.
Mircea Abrudean Sursa: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
19 apr. 2026, 19:58, Economic

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a făcut duminică seară, pe pagina sa de Facebook, o serie de precizări cu privire la direcția în care ar trebui să meargă România, în contextul reformelor asumate și al folosirii fondurilor europene.

Abrudean a precizat că România se află într-un moment decisiv. „Este timpul să alegem: continuăm reformele sau revenim la trecut”, a afirmat el.

Acesta a făcut trimitere la fondurile din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), despre care afirmă că reprezintă o oportunitate unică de dezvoltare.

„Fondurile din PNRR ne-au oferit o șansă istorică: 21 de miliarde de euro pentru a moderniza această țară. Cu doar 6 luni înainte de termenul final, miliarde de euro sunt încă neabsorbite, iar jaloane esențiale riscă să fie ratate – nu din lipsă de soluții, ci din lipsă de responsabilitate”, a declarat acesta.

În același mesaj, președintele Senatului a explicat că problema principală nu ține de resurse, ci de modul în care sunt implementate reformele. El a susținut că schimbările promovate de premierul Ilie Bolojan au generat reacții tocmai pentru că ating zone sensibile.

„Problema nu e la cifre sau la buget, ci la faptul că reformele lui Ilie Bolojan au deranjat acolo unde doare”, a precizat Mircea Abrudean, enumerând printre acestea pensiile speciale, reducerea aparatului de stat și depolitizarea companiilor publice.

„Mai mult, batem la ușa OCDE – un club select care ne-ar aduce stabilitate și investiții – dar acest obiectiv depinde direct de continuitatea reformelor. Suntem la câțiva pași de final. Ar fi păcat să pierdem totul acum, doar pentru a proteja niște privilegii vechi.”

„Curajul unui premier care nu s-a temut să facă toate acestea ar trebui susținut, promovat și nu criticat”, a spus Abrudean.

