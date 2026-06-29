„Blocaj total” în negocierile pentru desemnarea unui nou premier. Ce așteaptă președintele Nicușor Dan

UPDATE 13.48. Ludovic Orban, un aliat al lui Ilie Bolojan crede că „principalul vinovat pentru declanșarea, prelungirea și adâncirea crizei politice din România este președintele României, Nicușor Dan”

Orban susține că președintele Dan : A complotat cu PSD și cu pesediștii din PNL să dărâme guvernul Bolojan și să facă praf coaliția de guvernare care oferea guvernului o majoritate parlamentarră sigură.

A acceptat complice asocierea PSD cu AUR la moțiunea de cenzură.

A așteptat o lună de zile după adoptarea moțiunii de cenzură până a făcut prima desemnare ( moțiunea de cenzură a fost adoptată în 5 mai, iar decretul de desemnare a lui Eugen Tomac a fost semnat în data de 5 iunie ). Premierul desemnat nu avea la momentul desemnării decât sprijinul PSD. Deși era clar pentru oricine că guvernul Tomac nu are nicio șansă să fie învestit, președintele a așteptat 10 zile până să îi retragă mandatul.

A făcut o a doua desemnare, nu cu scopul de a învesti un guvern care să pună capăt crizei, ci cu scopul de a prelua ostil sau, în caz de nereușită, de a scinda Partidul Național Liberal. Și în această procedură de învestire a tăcut complice atunci când Veștea și pesediștii s-au dus ca milogii să cerșească voturi de la AUR, ridicându-i mingea la fileu lui George Simion.

A trecut o săptămână de când Parlamentul a respins învestirea guvernului Veștea și, deși are mai multe propuneri de premier, Nicușor Dan trage de timp și se face că nu înțelege deciziile PNL, USR și UDMR de a nu susține învestirea adevăratului favorit al președintelui, Sorin Grindeanu.

Sunt convins că tergiversarea acestei noi desemnări nu are altă cauză decât planul de a mai strânge niște voturi printr-un nou atac contra partidelor parlamentare care să ducă la noi dezertări care să crească șansele de învestire a unui guvern PSD.

Prin tot ce face, Nicușor Dan parcă urmărește în mod programatic să piardă susținerea tuturor oamenilor de bună credință care l-au votat în 2025, încheie Orban.

Știrea inițială: Negocierile dintre cele două blocuri politice – PSD și PNL-USR-UDMR – este în „blocaj total”. „Președintele nu se se poate înțelege nici cu unii, nici cu alții”, arată surse din Palatul Cotroceni.

Vineri, Nicușor Dan a cerut partidelor „să revină la dialog”, pentru că „România are nevoie de un guvern cu puteri depline”.

Pe scurt, PSD respinge condițiile PNL și refuză să-l susțină pe Siegfried Mureșan, în eventualitatea în care ar putea fi desemnat premier.

Pe de altă parte, președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunță că PNL – USR și UDMR susține că PSD trebuie să-și asume un acord.

„Eu cred că ar fi nevoie să ne răcorim un pic și să nu mai recurgem la atacuri. În această perioadă, dacă ne dorim cu toții cu adevărat să ajungem la o soluție pentru România, eu cred că astfel de atacuri nu își au locul. Haideți să ne punem la masă, să vedem cum putem debloca situația și să mergem înainte. Pentru că, dacă ne batem în comunicate și în postări, cred că nu rezolvăm nimic. Sunt în continuare pe masă mai multe scenarii politice pentru formarea unui nou executiv. Este necesar un dialog rapid și constructiv între partide, insistând că formarea unui nou Guvern nu ar trebui întârziată. Dacă se ajunge la un acord politic și este desemnat un premier chiar în cursul zilei, noul executiv ar putea fi instalat în funcție în doar 24 de ore. E important ca România să aibă un guvern cu puteri depline (…) Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit. Ilie Bolojan nu se ține agățat”, a spus Abrudean.