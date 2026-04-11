Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1.000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității

O condiție pentru a citi cărți bune este să nu le citești pe cele proaste: pentru că viața este scurtă”, scria Arthur Schopenhauer, filozof german din secolul al XIX-lea. Oamenii trăiesc astăzi mai mult decât în vremea lui Schopenhauer, dar numărul cărților a crescut într-un ritm mult mai mare. Prin urmare, ideea lui ar trebui să fie și mai valabilă acum decât era atunci, scrie The Economist.

În formularea acestei idei, filozoful, cunoscut pentru pesimismul său, a fost surprinzător de optimist. El credea că cititorii pot distinge cu ușurință între cărțile care merită timpul lor și cele care nu. Această convingere s-a estompat între timp. Ideea unui canon literar este tot mai contestată. Unii cititori vor să îl extindă pentru a include mai multe opere scrise de femei și autori non-albi; alții ar prefera să renunțe complet la el. Criticii și-au pierdut din influență, iar numărul ziarelor cu rubrici de recenzii de carte a scăzut. Astăzi, se pare că fiecare are propriul său canon personal.

Și totuși, nevoia de selecție rămâne. Recomandările de cărți sunt aproape la fel de populare ca volumele pe care le promovează. Influencerii de pe BookTok, o comunitate literară din cadrul aplicației TikTok, au înlocuit criticii de altădată. Mii de cititori oferă recenzii și evaluări pe Goodreads, o platformă cu zeci de milioane de utilizatori. Aplicația Rebind, aflată în prezent în fază de testare, le va permite cititorilor de literatură clasică să folosească inteligența artificială pentru a pune întrebări experților despre texte. Publicația The Economist publică periodic liste cu cele mai bune cărți, alături de recenzii și recomandări tematice.

Cu toate acestea, numărul titlurilor considerate „obligatorii” rămâne copleșitor. O metodă de a face selecția mai ușoară este să vezi unde se suprapun listele de recomandări, pornind de la ideea că acele cărți care apar cel mai des merită cu adevărat citite. Exact acest lucru l-a făcut site-ul thegreatestbooks.org. Creatorul său, Shane Sherman, un programator din Texas, a analizat peste 300 de liste pentru a realiza o „listă a listelor”, pe care o numește, nu în totalitate serios, „cele mai grozave cărți din toate timpurile”.

Această listă include peste 10.000 de titluri, ordonate în funcție de frecvența cu care apar în listele analizate. Utilizatorii pot explora primele 500 de cărți și le pot sorta după deceniul sau secolul publicării, anul apariției, limbă sau dimensiune.

Divina Comedie și Biblia

Cartea cea mai bine clasată care nu este roman este „Divina Comedie” de Dante Alighieri, un poem din secolul al XIV-lea despre călătoria autorului din Iad, prin Purgatoriu, spre Paradis. Ea apare pe locul 27.

„Biblia”, atribuită „Autor necunoscut”, este a 34-a carte din GBOAT. (Gratest Books of al time / Cele mai celebre cărți din toate timpurile) „Hamlet”, prima dintre cele șase apariții ale lui Shakespeare, este pe locul 83. „Primul Folio”, un compendiu al pieselor sale, se află pe locul 126.

Cele mai multe dintre aceste opere literare au fost scrise inițial în engleză și începând cu secolul al XX-lea. Iar busola literară indică aproape exclusiv spre Occident. După „O sută de ani de singurătate” ( cu acțiunea plasată într-o țară care seamănă cu Columbia, locul de naștere al autorului său), nu mai apare nicio altă carte scrisă sau plasată în sudul global până la „Lucrurile se destramă”, un roman istoric amplasat în Nigeria, aflat pe locul 50.

„Prima carte din seria Harry Potter ocupă locul 134

Cu excepția Bibliei, prima carte de non-ficțiune care apare, pe locul 60, este „Jurnalul Annei Frank”, care s-a ascuns de naziști la Amsterdam, dar a fost descoperită și ucisă la Bergen-Belsen în 1945. În rândul listei GBOAT, popularitatea poate cântări mai mult decât profunzimea.

„Harry Potter și Piatra Filozofală” este pe locul 134, cu opt locuri mai sus decât „Republica” lui Platon, filosof grec canonic. Schopenhauer, din păcate, nu apare în top 500.

Deși Sherman lucrează în principal cu statistici, el face și un tip mai vechi de „gatekeeping”, în special prin ajustarea ponderilor listelor din baza sa de date. (El actualizează atât aceste ponderi, cât și clasamentele, pe măsură ce apar liste noi.)

Ajustările sale par rezonabile. De exemplu, scade puncte listelor care includ doar cărți publicate pe perioade scurte de timp. Listele care se bazează prea mult pe neexperți sau pe o singură regiune pierd, de asemenea, din greutate. Alături de GBOAT, Sherman a creat un „canon literar global” mai selectiv, care limitează fiecare țară la trei cărți și literatura de imaginație la 80% din total (aceste ponderi pot fi modificate pe site-ul său).

Totuși, cititorii înfometați de auto-îmbunătățire, dar și de divertisment, pot simți nevoia unui tip mai strict de ghidare, în stilul secolului al XIX-lea, precum „100 de cele mai bune cărți” al lui Sir John Lubbock, o versiune a căruia a fost publicată în 1887. Spiritul lui Lubbock, descris de un jurnalist drept „nașul” listelor de cele mai bune cărți, trăiește în continuare în programele unor cursuri universitare de literatură. Homer, Virgiliu și Sfântul Augustin apar atât pe lista lui Lubbock, cât și în lectura cursului „Literature Humanities” de la Columbia College, obligatoriu pentru boboci.

Pentru Schopenhauer, evitarea a tot ceea ce este popular era o parte importantă a cititului înțelept: „Trebuie să-ți amintești că acela care scrie pentru proști găsește întotdeauna un public numeros.” Aceasta este probabil o regulă prea dogmatică pentru generația BookTok. Dar sfatul mai echilibrat al lui C.S. Lewis, savant și autor al seriei „Cronicile din Narnia”, merită urmat: „Este o regulă bună ca, după ce ai citit o carte nouă, să nu-ți permiți alta până nu ai citit una veche între ele.” Și dacă citești în principal GBOAT-uri, șansele sunt că timpul tău va fi bine folosit.

Lista listelor cu 100 din cele 500 de cărți pe care ar trebui să le citim pe parcursul vieții

1

O sută de ani de singurătate

Gabriel García Márquez, 1967

7 ore și 40 de minute de citit

Adaugă la listă

2

Marele Gatsby

F. Scott Fitzgerald, 1925

2 ore și 51 de minute de citit

3

Ulise

James Joyce, 1922

14 ore și 54 de minute de citit

4

De veghe în lanul de secară

J.D. Salinger, 1951

4 ore și 36 de minute de citit

5

Mie nouă sute optzeci și patru

George Orwell, 1949

5 ore și 35 de minute de citit

6

În căutarea timpului pierdut

Marcel Proust, 1913

3 zile, 3 ore și 47 de minute de citit

7

Lolita

Vladimir Nabokov, 1955

6 ore și 5 minute de citit

8

A ucide o pasăre cântătoare

Harper Lee, 1960

5 ore și 35 de minute de citit

9

Moby Dick

Herman Melville, 1851

11 ore și 59 de minute de citit

10

Mândrie şi prejudecată

Jane Austen, 1813

7 ore și 15 minute de citit

11

La răscruce de vânturi

Emily Brontë, 1847

6 ore și 37 de minute de citit

12

Don Quijote

Miguel de Cervantes, 1605

23 de ore și 54 de minute de citit

13

Crimă și pedeapsă

Fiodor Dostoievski, 1866

11 ore și 28 de minute de citit

14

Anna Karenina

Lev Tolstoi, 1877

19 ore și 36 de minute de citit

15

Fructele mâniei

John Steinbeck, 1939

10 ore și 25 de minute de citit

16

Război și pace

Lev Tolstoi, 1869

1 zi, 7 ore și 28 de minute pentru citire

17

Stăpânul Inelelor

J.R.R. Tolkien, 1954

1 zi, 7 ore și 13 minute pentru citire

18

Catch-22

Joseph Heller, 1961

10 ore și 33 de minute de citit

19

Doamna Bovary

Gustave Flaubert, 1857

6 ore și 36 de minute de citit

20

Jane Eyre

Charlotte Brontë, 1847

10 ore și 25 de minute de citit

21

Zgomotul și furia

William Faulkner, 1929

5 ore și 14 minute de citit

22

Aventurile lui Alice în Țara Minunilor

Lewis Carroll, 1865

1 oră și 39 de minute de citit

23

Middlemarch

George Eliot, 1871

17 ore și 45 de minute de citit

24

Aventurile lui Huckleberry Finn

Mark Twain, 1884

6 ore și 20 de minute de citit

25

Inima întunericului

Joseph Conrad, 1899

2 ore și 17 minute de citit

26

Iubire

Toni Morrison, 1987

5 ore și 19 minute de citit

27

Divina Comedie

Dante Alighieri, 1321

6 ore și 12 minute de citit

28

Omul invizibil

Ralph Ellison, 1952

11 ore și 58 de minute de citit

29

Odiseea

Homer, 740 î.Hr.

7 ore și 22 de minute de citit

30

Frankenstein

Mary Shelley, 1818

4 ore și 16 minute de citit

31

Străinul

Albert Camus, 1942

1 oră și 57 de minute de citit

32

Frații Karamazov

Fiodor Dostoievski, 1880

19 ore și 40 de minute de citit

33

Marile speranțe

Charles Dickens, 1860

10 ore și 25 de minute de citit

34

Biblia

1400 î.Hr.

1 zi, 17 ore și 27 de minute pentru citire

35 Spre far

Virginia Woolf, 1927

3 ore și 53 de minute de citit

36

Doamna Dalloway

Virginia Woolf, 1925

3 ore și 42 de minute de citit

37

Iliada

Homer, 750 î.Hr.

10 ore și 41 de minute de citit

38

Copiii din miez de noapte

Salman Rushdie, 1981

13 ore și 34 de minute de citit

39

Procesul

Franz Kafka, 1925

4 ore și 49 de minute de citit

40

Pe drum

Jack Kerouac, 1957

7 ore și 26 de minute de citit

41

Maestrul și Margareta

Mihail Bulgakov, 1967

8 ore și 16 minute de citit

42

Minunata lume nouă

Aldous Huxley, 1932

3 ore și 19 minute de citit

43

Muntele Magic

Thomas Mann, 1924

18 ore și 27 de minute de citit

44

Călătoriile lui Gulliver

Jonathan Swift, 1726

5 ore și 50 de minute de citit

45

David Copperfield

Charles Dickens, 1850

19 ore și 53 de minute de citit

46

Mizerabilii

Victor Hugo, 1862

1 zi, 7 ore și 35 de minute pentru lectură

47

Pe aripile vântului

Margaret Mitchell, 1936

23 de ore și 17 minute de citit

48

Și soarele răsare

Ernest Hemingway, 1926

3 ore și 57 de minute de citit

49

Ochii lor priveau spre Dumnezeu

Zora Neale Hurston, 1937

3 ore și 26 de minute de citit

50

O lume se destramă

Chinua Achebe, 1958

3 ore și 34 de minute de citit

51

Culoarea purpurie

Alice Walker, 1982

4 ore și 8 minute de citit

52

Roșu și Negru

Stendhal, 1830

10 ore și 56 de minute de citit

53

O Călătorie în India

E.M. Forster, 1924

5 ore și 49 de minute de citit

54

Abatorul Cinci

Kurt Vonnegut, 1969

3 ore și 12 minute de citit

55 de ani

Împăratul muștelor

William Golding, 1954

3 ore și 31 de minute de citit

56

Absalom, Absalom!

William Faulkner, 1936

7 ore de citit

57

Rebecca

Daphne du Maurier, 1938

8 ore și 5 minute de citit

58

Litera stacojie

Nathaniel Hawthorne, 1850

4 ore și 50 de minute de citit

59

Viața și opiniile lui Tristram Shandy, gentleman

Laurence Sterne, 1759

9 ore și 47 de minute de citit

60

Jurnalul unei tinere fete

Anne Frank, 1947

5 ore și 57 de minute de citit

61

Primăvara tăcută

Rachel Carson, 1962

4 ore și 38 de minute de citit

62

Micul Prinț

Antoine de Saint-Exupéry, 1943

54 de minute de citit

63

Portretul unei doamne

Henry James, 1881

6 ore și 40 de minute de citit

64

Candid (sau optimismul)

Voltaire, 1759

2 ore și 10 minute de citit

65

Micuțele Doamne – Louisa May Alcott, 1868

10 ore și 52 de minute de citit

66

O mie și una de nopți

800

5 ore și 19 minute de citit

67

Pe patul de moarte

William Faulkner, 1930

3 ore și 14 minute de citit

68

Portret al artistului la tinerețe

James Joyce, 1916

4 ore și 53 de minute de citit

69

Fiul nativ

Richard Wright, 1940

8 ore și 46 de minute de citit

70

Povestea slujitoarei

Margaret Atwood, 1985

5 ore și 34 de minute de citit

71

Walden

Henry David Thoreau, 1854

4 ore și 17 minute de citit

72

Bâlciul deșertăciunilor

William Makepeace Thackeray, 1848

16 ore și 58 de minute de citit

73

Ghidul autostopistului galactic

Douglas Adams, 1979

2 ore și 55 de minute de citit

74

Ferma Animalelor

George Orwell, 1945

1 oră și 46 de minute de citit

75

Eneida

Virgil, 19 î.Hr.

6 ore și 9 minute de citit

76

Cu sânge rece

Truman Capote, 1966

7 ore și 15 minute de citit

77

Robinson Crusoe

Daniel Defoe, 1719

6 ore și 53 de minute de citit

78

Clopotul de sticlă

Sylvia Plath, 1963

3 ore și 38 de minute de citit

79

Pentru cine bat clopotele

Ernest Hemingway, 1940

10 ore și 19 minute de citit

80

Oedip Regele

Sofocle, 429 î.Hr.

57 de minute de citit

81

Bătrânul și marea

Ernest Hemingway, 1952

1 oră și 29 de minute de citit

82

Tess din familia d’Urberville

Thomas Hardy, 1891

8 ore și 30 de minute de citit

83

Cătun

William Shakespeare, 1600

1 oră și 47 de minute de citit

84

Faust

Johann Wolfgang von Goethe, 1808

5 ore și 29 de minute de citit

85

Dracula

Bram Stoker, 1897

9 ore și 8 minute de citit

86

Principele

Niccolo Machiavelli, 1532

2 ore și 57 de minute de citit

87

Portocala mecanică

Anthony Burgess, 1962

3 ore și 37 de minute de citit

88

Vârsta Inocenței

Edith Wharton, 1920

5 ore și 48 de minute de citit

89

Fire de iarbă

Walt Whitman, 1855

6 ore și 56 de minute de citit

90

Foc Palid

Vladimir Nabokov, 1962

4 ore și 21 de minute de citit

91

Tom Jones

Henry Fielding, 1749

19 ore și 39 de minute de citit

92

Portretul lui Dorian Gray

Oscar Wilde, 1891

4 ore și 33 de minute de citit

93

Toba de tinichea

Günter Grass, 1959

13 ore și 10 minute de citit

94

Caietul auriu

Doris Lessing, 1962

14 ore și 3 minute de citit

95

Emma

Jane Austen, 1815

9 ore și 25 de minute de citit

96

Așteptându-l pe Godot

Samuel Beckett, 1952

52 de minute de citit

97

Leopardul

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958

4 ore și 58 de minute de citit

98

Zbor deasupra unui cuib de cuci

Ken Kesey, 1962

6 ore și 55 de minute de citit

99

Pânza lui Charlotte

E.B. White, 1952

2 ore și 12 minute de citit

100

Pe frontul de vest nimic nou

Erich Maria Remarque, 1928

4 ore și 26 de minute de citit

VEZI AICI TOATE CELE 500 DE TITLURI ȘI DESCRIEREA LOR