Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1.000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității

O condiție pentru a citi cărți bune este să nu le citești pe cele proaste: pentru că viața este scurtă”, scria Arthur Schopenhauer, filozof german din secolul al XIX-lea. Oamenii trăiesc astăzi mai mult decât în vremea lui Schopenhauer, dar numărul cărților a crescut într-un ritm mult mai mare. Prin urmare, ideea lui ar trebui să fie și mai valabilă acum decât era atunci, scrie The Economist.
În formularea acestei idei, filozoful, cunoscut pentru pesimismul său, a fost surprinzător de optimist. El credea că cititorii pot distinge cu ușurință între cărțile care merită timpul lor și cele care nu. Această convingere s-a estompat între timp. Ideea unui canon literar este tot mai contestată. Unii cititori vor să îl extindă pentru a include mai multe opere scrise de femei și autori non-albi; alții ar prefera să renunțe complet la el. Criticii și-au pierdut din influență, iar numărul ziarelor cu rubrici de recenzii de carte a scăzut. Astăzi, se pare că fiecare are propriul său canon personal.
Și totuși, nevoia de selecție rămâne. Recomandările de cărți sunt aproape la fel de populare ca volumele pe care le promovează. Influencerii de pe BookTok, o comunitate literară din cadrul aplicației TikTok, au înlocuit criticii de altădată. Mii de cititori oferă recenzii și evaluări pe Goodreads, o platformă cu zeci de milioane de utilizatori. Aplicația Rebind, aflată în prezent în fază de testare, le va permite cititorilor de literatură clasică să folosească inteligența artificială pentru a pune întrebări experților despre texte. Publicația The Economist publică periodic liste cu cele mai bune cărți, alături de recenzii și recomandări tematice.
Cu toate acestea, numărul titlurilor considerate „obligatorii” rămâne copleșitor. O metodă de a face selecția mai ușoară este să vezi unde se suprapun listele de recomandări, pornind de la ideea că acele cărți care apar cel mai des merită cu adevărat citite. Exact acest lucru l-a făcut site-ul thegreatestbooks.org. Creatorul său, Shane Sherman, un programator din Texas, a analizat peste 300 de liste pentru a realiza o „listă a listelor”, pe care o numește, nu în totalitate serios, „cele mai grozave cărți din toate timpurile”.
Această listă include peste 10.000 de titluri, ordonate în funcție de frecvența cu care apar în listele analizate. Utilizatorii pot explora primele 500 de cărți și le pot sorta după deceniul sau secolul publicării, anul apariției, limbă sau dimensiune.
Cartea cea mai bine clasată care nu este roman este „Divina Comedie” de Dante Alighieri, un poem din secolul al XIV-lea despre călătoria autorului din Iad, prin Purgatoriu, spre Paradis. Ea apare pe locul 27.
„Biblia”, atribuită „Autor necunoscut”, este a 34-a carte din GBOAT. (Gratest Books of al time / Cele mai celebre cărți din toate timpurile) „Hamlet”, prima dintre cele șase apariții ale lui Shakespeare, este pe locul 83. „Primul Folio”, un compendiu al pieselor sale, se află pe locul 126.
Cele mai multe dintre aceste opere literare au fost scrise inițial în engleză și începând cu secolul al XX-lea. Iar busola literară indică aproape exclusiv spre Occident. După „O sută de ani de singurătate” ( cu acțiunea plasată într-o țară care seamănă cu Columbia, locul de naștere al autorului său), nu mai apare nicio altă carte scrisă sau plasată în sudul global până la „Lucrurile se destramă”, un roman istoric amplasat în Nigeria, aflat pe locul 50.
Cu excepția Bibliei, prima carte de non-ficțiune care apare, pe locul 60, este „Jurnalul Annei Frank”, care s-a ascuns de naziști la Amsterdam, dar a fost descoperită și ucisă la Bergen-Belsen în 1945. În rândul listei GBOAT, popularitatea poate cântări mai mult decât profunzimea.
„Harry Potter și Piatra Filozofală” este pe locul 134, cu opt locuri mai sus decât „Republica” lui Platon, filosof grec canonic. Schopenhauer, din păcate, nu apare în top 500.
Deși Sherman lucrează în principal cu statistici, el face și un tip mai vechi de „gatekeeping”, în special prin ajustarea ponderilor listelor din baza sa de date. (El actualizează atât aceste ponderi, cât și clasamentele, pe măsură ce apar liste noi.)
Ajustările sale par rezonabile. De exemplu, scade puncte listelor care includ doar cărți publicate pe perioade scurte de timp. Listele care se bazează prea mult pe neexperți sau pe o singură regiune pierd, de asemenea, din greutate. Alături de GBOAT, Sherman a creat un „canon literar global” mai selectiv, care limitează fiecare țară la trei cărți și literatura de imaginație la 80% din total (aceste ponderi pot fi modificate pe site-ul său).
Totuși, cititorii înfometați de auto-îmbunătățire, dar și de divertisment, pot simți nevoia unui tip mai strict de ghidare, în stilul secolului al XIX-lea, precum „100 de cele mai bune cărți” al lui Sir John Lubbock, o versiune a căruia a fost publicată în 1887. Spiritul lui Lubbock, descris de un jurnalist drept „nașul” listelor de cele mai bune cărți, trăiește în continuare în programele unor cursuri universitare de literatură. Homer, Virgiliu și Sfântul Augustin apar atât pe lista lui Lubbock, cât și în lectura cursului „Literature Humanities” de la Columbia College, obligatoriu pentru boboci.
Pentru Schopenhauer, evitarea a tot ceea ce este popular era o parte importantă a cititului înțelept: „Trebuie să-ți amintești că acela care scrie pentru proști găsește întotdeauna un public numeros.” Aceasta este probabil o regulă prea dogmatică pentru generația BookTok. Dar sfatul mai echilibrat al lui C.S. Lewis, savant și autor al seriei „Cronicile din Narnia”, merită urmat: „Este o regulă bună ca, după ce ai citit o carte nouă, să nu-ți permiți alta până nu ai citit una veche între ele.” Și dacă citești în principal GBOAT-uri, șansele sunt că timpul tău va fi bine folosit.
1
O sută de ani de singurătate
Gabriel García Márquez, 1967
7 ore și 40 de minute de citit
2
Marele Gatsby
F. Scott Fitzgerald, 1925
2 ore și 51 de minute de citit
3
Ulise
James Joyce, 1922
14 ore și 54 de minute de citit
4
De veghe în lanul de secară
J.D. Salinger, 1951
4 ore și 36 de minute de citit
5
Mie nouă sute optzeci și patru
George Orwell, 1949
5 ore și 35 de minute de citit
6
În căutarea timpului pierdut
Marcel Proust, 1913
3 zile, 3 ore și 47 de minute de citit
7
Lolita
Vladimir Nabokov, 1955
6 ore și 5 minute de citit
8
A ucide o pasăre cântătoare
Harper Lee, 1960
5 ore și 35 de minute de citit
9
Moby Dick
Herman Melville, 1851
11 ore și 59 de minute de citit
10
Mândrie şi prejudecată
Jane Austen, 1813
7 ore și 15 minute de citit
11
La răscruce de vânturi
Emily Brontë, 1847
6 ore și 37 de minute de citit
12
Don Quijote
Miguel de Cervantes, 1605
23 de ore și 54 de minute de citit
13
Crimă și pedeapsă
Fiodor Dostoievski, 1866
11 ore și 28 de minute de citit
14
Anna Karenina
Lev Tolstoi, 1877
19 ore și 36 de minute de citit
15
Fructele mâniei
John Steinbeck, 1939
10 ore și 25 de minute de citit
16
Război și pace
Lev Tolstoi, 1869
1 zi, 7 ore și 28 de minute pentru citire
17
Stăpânul Inelelor
J.R.R. Tolkien, 1954
1 zi, 7 ore și 13 minute pentru citire
18
Catch-22
Joseph Heller, 1961
10 ore și 33 de minute de citit
19
Doamna Bovary
Gustave Flaubert, 1857
6 ore și 36 de minute de citit
20
Jane Eyre
Charlotte Brontë, 1847
10 ore și 25 de minute de citit
21
Zgomotul și furia
William Faulkner, 1929
5 ore și 14 minute de citit
22
Aventurile lui Alice în Țara Minunilor
Lewis Carroll, 1865
1 oră și 39 de minute de citit
23
Middlemarch
George Eliot, 1871
17 ore și 45 de minute de citit
24
Aventurile lui Huckleberry Finn
Mark Twain, 1884
6 ore și 20 de minute de citit
25
Inima întunericului
Joseph Conrad, 1899
2 ore și 17 minute de citit
26
Iubire
Toni Morrison, 1987
5 ore și 19 minute de citit
27
Divina Comedie
Dante Alighieri, 1321
6 ore și 12 minute de citit
28
Omul invizibil
Ralph Ellison, 1952
11 ore și 58 de minute de citit
29
Odiseea
Homer, 740 î.Hr.
7 ore și 22 de minute de citit
30
Frankenstein
Mary Shelley, 1818
4 ore și 16 minute de citit
31
Străinul
Albert Camus, 1942
1 oră și 57 de minute de citit
32
Frații Karamazov
Fiodor Dostoievski, 1880
19 ore și 40 de minute de citit
33
Marile speranțe
Charles Dickens, 1860
10 ore și 25 de minute de citit
34
Biblia
1400 î.Hr.
1 zi, 17 ore și 27 de minute pentru citire
35 Spre far
Virginia Woolf, 1927
3 ore și 53 de minute de citit
36
Doamna Dalloway
Virginia Woolf, 1925
3 ore și 42 de minute de citit
37
Iliada
Homer, 750 î.Hr.
10 ore și 41 de minute de citit
38
Copiii din miez de noapte
Salman Rushdie, 1981
13 ore și 34 de minute de citit
39
Procesul
Franz Kafka, 1925
4 ore și 49 de minute de citit
40
Pe drum
Jack Kerouac, 1957
7 ore și 26 de minute de citit
41
Maestrul și Margareta
Mihail Bulgakov, 1967
8 ore și 16 minute de citit
42
Minunata lume nouă
Aldous Huxley, 1932
3 ore și 19 minute de citit
43
Muntele Magic
Thomas Mann, 1924
18 ore și 27 de minute de citit
44
Călătoriile lui Gulliver
Jonathan Swift, 1726
5 ore și 50 de minute de citit
45
David Copperfield
Charles Dickens, 1850
19 ore și 53 de minute de citit
46
Mizerabilii
Victor Hugo, 1862
1 zi, 7 ore și 35 de minute pentru lectură
47
Pe aripile vântului
Margaret Mitchell, 1936
23 de ore și 17 minute de citit
48
Și soarele răsare
Ernest Hemingway, 1926
3 ore și 57 de minute de citit
49
Ochii lor priveau spre Dumnezeu
Zora Neale Hurston, 1937
3 ore și 26 de minute de citit
50
O lume se destramă
Chinua Achebe, 1958
3 ore și 34 de minute de citit
51
Culoarea purpurie
Alice Walker, 1982
4 ore și 8 minute de citit
52
Roșu și Negru
Stendhal, 1830
10 ore și 56 de minute de citit
53
O Călătorie în India
E.M. Forster, 1924
5 ore și 49 de minute de citit
54
Abatorul Cinci
Kurt Vonnegut, 1969
3 ore și 12 minute de citit
55 de ani
Împăratul muștelor
William Golding, 1954
3 ore și 31 de minute de citit
56
Absalom, Absalom!
William Faulkner, 1936
7 ore de citit
57
Rebecca
Daphne du Maurier, 1938
8 ore și 5 minute de citit
58
Litera stacojie
Nathaniel Hawthorne, 1850
4 ore și 50 de minute de citit
59
Viața și opiniile lui Tristram Shandy, gentleman
Laurence Sterne, 1759
9 ore și 47 de minute de citit
60
Jurnalul unei tinere fete
Anne Frank, 1947
5 ore și 57 de minute de citit
61
Primăvara tăcută
Rachel Carson, 1962
4 ore și 38 de minute de citit
62
Micul Prinț
Antoine de Saint-Exupéry, 1943
54 de minute de citit
63
Portretul unei doamne
Henry James, 1881
6 ore și 40 de minute de citit
64
Candid (sau optimismul)
Voltaire, 1759
2 ore și 10 minute de citit
65
Micuțele Doamne – Louisa May Alcott, 1868
10 ore și 52 de minute de citit
66
O mie și una de nopți
800
5 ore și 19 minute de citit
67
Pe patul de moarte
William Faulkner, 1930
3 ore și 14 minute de citit
68
Portret al artistului la tinerețe
James Joyce, 1916
4 ore și 53 de minute de citit
69
Fiul nativ
Richard Wright, 1940
8 ore și 46 de minute de citit
70
Povestea slujitoarei
Margaret Atwood, 1985
5 ore și 34 de minute de citit
71
Walden
Henry David Thoreau, 1854
4 ore și 17 minute de citit
72
Bâlciul deșertăciunilor
William Makepeace Thackeray, 1848
16 ore și 58 de minute de citit
73
Ghidul autostopistului galactic
Douglas Adams, 1979
2 ore și 55 de minute de citit
74
Ferma Animalelor
George Orwell, 1945
1 oră și 46 de minute de citit
75
Eneida
Virgil, 19 î.Hr.
6 ore și 9 minute de citit
76
Cu sânge rece
Truman Capote, 1966
7 ore și 15 minute de citit
77
Robinson Crusoe
Daniel Defoe, 1719
6 ore și 53 de minute de citit
78
Clopotul de sticlă
Sylvia Plath, 1963
3 ore și 38 de minute de citit
79
Pentru cine bat clopotele
Ernest Hemingway, 1940
10 ore și 19 minute de citit
80
Oedip Regele
Sofocle, 429 î.Hr.
57 de minute de citit
81
Bătrânul și marea
Ernest Hemingway, 1952
1 oră și 29 de minute de citit
82
Tess din familia d’Urberville
Thomas Hardy, 1891
8 ore și 30 de minute de citit
83
Cătun
William Shakespeare, 1600
1 oră și 47 de minute de citit
84
Faust
Johann Wolfgang von Goethe, 1808
5 ore și 29 de minute de citit
85
Dracula
Bram Stoker, 1897
9 ore și 8 minute de citit
86
Principele
Niccolo Machiavelli, 1532
2 ore și 57 de minute de citit
87
Portocala mecanică
Anthony Burgess, 1962
3 ore și 37 de minute de citit
88
Vârsta Inocenței
Edith Wharton, 1920
5 ore și 48 de minute de citit
89
Fire de iarbă
Walt Whitman, 1855
6 ore și 56 de minute de citit
90
Foc Palid
Vladimir Nabokov, 1962
4 ore și 21 de minute de citit
91
Tom Jones
Henry Fielding, 1749
19 ore și 39 de minute de citit
92
Portretul lui Dorian Gray
Oscar Wilde, 1891
4 ore și 33 de minute de citit
93
Toba de tinichea
Günter Grass, 1959
13 ore și 10 minute de citit
94
Caietul auriu
Doris Lessing, 1962
14 ore și 3 minute de citit
95
Emma
Jane Austen, 1815
9 ore și 25 de minute de citit
96
Așteptându-l pe Godot
Samuel Beckett, 1952
52 de minute de citit
97
Leopardul
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958
4 ore și 58 de minute de citit
98
Zbor deasupra unui cuib de cuci
Ken Kesey, 1962
6 ore și 55 de minute de citit
99
Pânza lui Charlotte
E.B. White, 1952
2 ore și 12 minute de citit
100
Pe frontul de vest nimic nou
Erich Maria Remarque, 1928
4 ore și 26 de minute de citit
