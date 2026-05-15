O carte, câteva cafenele și o după-amiază liberă. Atât îți trebuie pentru activitatea care a cucerit TikTok-ul

Turul librăriilor și cafenelelor cu o carte în mână devine una dintre cele mai populare activități. Book crawl-ul, tendință virală pe TikTok, transformă lectura dintr-o obligație amânată într-o ieșire pe care vrei să o repeți.
Andreea Tobias
15 mai 2026, 11:27, Știrile zilei
Ideea este simplă: alegi trei-patru locații confortabile din oraș, te deplasezi între ele pe parcursul zilei și citești la fiecare oprire o cantitate stabilită dinainte. Este practic un pub crawl, dar pentru iubitorii de cărți, conform realsimple.com.

„Unul dintre cele mai frumoase lucruri la un book crawl este că încurajează oamenii să romantizeze puțin viața de zi cu zi”, spune Jennifer Fix, vicepreședintă la Bookshop.org.

„Nu ai nevoie de un buget mare sau de planuri elaborate, doar o carte bună și câteva locuri primitoare din oraș”.

De ce funcționează

Principala problemă a celor care vor să citească mai mult este lipsa timpului neîntrerupt. O sesiune de lectură acasă este rapid întreruptă de spălatul rufelor, de comisioane sau de notificări. Trei ore planificate se transformă, în realitate, în cel mult 20 de minute.

Book crawl-ul rezolvă tocmai asta: îți rezervi deliberat un interval de timp dedicat exclusiv lecturii. Și pentru că te deplasezi prin medii diferite, rămâi mai ușor concentrat. Noutatea fiecărei locații menține atenția trează și îți dă energie să continui.

Există și un beneficiu neașteptat: fiecare carte citită astfel devine asociată cu un loc și un moment specific. O amintire clară, nu doar o lectură abstractă.

Cum îți planifici propriul book crawl

Primul pas este alegerea cărții. Ea dă tonul întregii zile, așa că alege ceva care știi că te va captiva pe parcursul mai multor ore. Dacă nu ai nimic în minte, prima oprire poate fi chiar o librărie independentă, unde răsfoiești și alegi pe loc.

Apoi stabilești locațiile. Ideal, trei-patru puncte situate în apropiere unul de celălalt. Cafenele locale, librării, parcuri, grădini botanice, brutării sau un bar liniștit, toate funcționează. Fix sugerează o idee creativă: inspiră-te din decorul cărții. Dacă povestea se petrece lângă apă, caută un parc cu lac sau o terasă pe mal de râu.

Ultimul pas este stabilirea unui ritm. Decizi dinainte cât timp petreci la fiecare locație: 30-45 de minute, un capitol sau un număr fix de pagini. Această mică structură elimină oboseala decizională și îți permite să te cufunzi mai adânc în lectură.

Activitatea poate fi gratuită dacă alegi parcuri și biblioteci, sau mai elaborată dacă optezi pentru cafenele și baruri de vinuri. Ambele variante funcționează la fel de bine.

