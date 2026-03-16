O proprietară de casă funerară riscă 20 de ani de închisoare după ce a dat familiilor cenușă falsă

Carie Hallford, în vârstă de 48 de ani, riscă până la 20 de ani de închisoare pentru că a luat peste 130.000 de dolari de la familii pentru servicii funerare, inclusiv incinerări, și le-a dat adesea urne pline cu amestec de beton, scrie AP.

În două cazuri, anchetatorii au descoperit că a fost înmormântat corpul greșit. În august, ea a pledat vinovată pentru un acuzație de conspirație la comiterea de fraudă electronică și a recunoscut că ea și fostul ei soț, Jon Hallford, au înșelat clienții și au fraudat guvernul federal cu aproape 900.000 de dolari din ajutorul pentru întreprinderile mici în timpul pandemiei.

Carie Hallford a decis să divorțeze după ce a fost readusă în închisoare în noiembrie 2024, în procesul ei penal, ceea ce a scos-o din raza de acțiune a soțului ei prin apeluri și mesaje text constante și i-a permis „ceții din mintea ei, cauzate de anii de abuz”, să se risipească, conform unui document depus la instanță de avocatul ei, Robert Charles Melihercik.

Una dintre cele mai mari descoperiri de cadavre la o casă funerară din SUA

Liniile directoare federale privind condamnarea recomandă o pedeapsă cu închisoarea de până la opt ani, deoarece Carie Hallford nu avea antecedente penale. Însă avocații guvernului o solicită judecătoarei districtuale americane Nina Y. Wang să o condamne la 15 ani, parțial pentru că a profitat de oamenii îndurerați în urma uneia dintre cele mai mari descoperiri de cadavre în descompunere la o casă funerară din SUA.

Cei care și-au încredințat cei dragi familiei Hallford s-au luptat cu vinovăția, rușinea, coșmarurile și atacurile de panică de când au fost descoperite cadavrele în 2023. Acestea erau stivuite atât de sus în unele locuri încât blocau ușile. Erau insecte și viermi. Fuseseră amplasate găleți pentru a colecta fluidele care se scurgeau.

Procurorii doresc, de asemenea, o pedeapsă mai lungă, deoarece fostul cuplu, care oferise „înmormântări ecologice” fără îmbălsămare, a cheltuit generos un împrumut pentru o mică afacere din perioada pandemiei pe vehicule, criptomonede, bunuri scumpe de la magazine precum Gucci și Tiffany & Co. și sculptură corporală cu laser, în loc să-l plătească pentru casa lor funerară Return to Nature din Colorado Springs.

Au pledat vinovați

Jon și Carie Hallford au pledat vinovați în decembrie, în instanța de stat, pentru aproape 200 de capete de acuzare de abuz asupra cadavrelor. Acordurile de recunoaștere a vinovăției prevăd ca pedepsele lor statale și federale să fie executate simultan.

Jon Hallford a fost condamnat la 20 de ani în cazul federal și la 40 de ani în cazul statului. La pronunțarea sentinței de luna trecută în cazul statului, el și-a cerut scuze și a spus că își va regreta acțiunile pentru tot restul vieții.