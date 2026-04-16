Tribunalul București a respins contestaţia la executare formulată de Dani Mocanu și fratele său. Decizia instanței nu este definitivă

Tribunalul București a respins, joi, ca nefondată, contestația la executare formulată de fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu. Ei au cerut micșorarea pedepsei, respectiv recunoașterea arestului la domiciliu din Italia până când au fost extrădați.

„În temeiul art. 597 alin. 4 raportat la art. 598 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală respinge contestaţia la executare, formulată de persoanele condamnate MOCANU IONUŢ NANDO şi MOCANU DANIEL, ca nefondată. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare contestator la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului București.

Decizia de joi nu este definitivă, ci poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost localizați și reținuți în Italia, în provincia Napoli, după ce au părăsit România ca să evite executarea unor pedepse definitive primite în țară pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor. Cei doi au fost prinși în noiembrie 2025 și au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli.

Ulterior, magistrații italieni au analizat documentația și condițiile de detenție din penitenciarele din România, un pas obligatoriu în procedura de extrădare.

După mai multe proceduri judiciare, înalta instanță italiană a decis definitiv predarea lui Dani Mocanu și a fratelui său autorităților române, în urma cererii formulate de România, conform legislației europene.

Frații Mocanu au fost aduși în țară pe 20 martie.