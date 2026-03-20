Manelistul Dani Mocanu adus în cătușe în România pe aeroportul Otopeni

După ce a fugit din România și a fost arestat în Italia, manelistul Dani Mocanu a fost extrădat în România. După ce va sta în carantină va fi transportat la penitenciarul din Mioveni pentru a‑și executa pedeapsa, potrivit surselor MEDIAFAX.
Tânără obligată să întrețină relații sexuale cu 20 de bărbați pe zi, în Ploiești
Tânără obligată să întrețină relații sexuale cu 20 de bărbați pe zi, în Ploiești
Radu Marinescu, despre corupția în rândul magistraților: percepția publică nu este sinonimă cu realitatea
Radu Marinescu, despre corupția în rândul magistraților: percepția publică nu este sinonimă cu realitatea
Ilie Bolojan, după votul pe bugetul pe 2026: Nimeni nu va putea risipi efortul românilor
Ilie Bolojan, după votul pe bugetul pe 2026: Nimeni nu va putea risipi efortul românilor
Nicușor Dan, despre certificatele ETS: Componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă
Nicușor Dan, despre certificatele ETS: Componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă
Nicușor Dan: Firmele vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state
Nicușor Dan: Firmele vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state
Mădălina Dinu
20 mart. 2026, 17:15, Justiţie

Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară prin Aeroportul Internațional Henri Coandă. Cei doi condamnați pentru tentativă de omor au fost preluați de autorități și urmează să fie transferați la penitenciar pentru a-și ispăși pedeapsa.

Întrebat de o jurnalistă de ce a fugit de condamnare, manelistul Dani Mocanu a răspuns că a mers în Italia ca să lucreze.

„Eu am lucrat în Italia, doamnă dragă”, a spus Daniel Mocanu.

„Sincer îmi era dor de România”, a mai spus acesta

Adus din Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost localizați și reținuți în Italia, în provincia Napoli, după ce au părăsit România ca să evite executarea unor pedepse definitive primite în țară pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor. Cei doi au fost prinși în noiembrie 2025 și au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis în 13 noiembrie 2025 Curtea de Apel din Napoli.

Pe 25 noiembrie 2025, frații s‑au prezentat în fața judecătorilor de la Curtea de Apel din Napoli pentru a decide dacă vor fi predați autorităților române. Magistrații italieni au analizat documentația și condițiile de detenție din penitenciarele din România, un pas obligatoriu în procedura de extrădare.

Decizia definitivă de extrădare

După mai multe proceduri judiciare, înalta instanță italiană a decis definitiv predarea lui Dani Mocanu și a fratelui său autorităților române, în urma cererii formulate de România, conform legislației europene. În baza acestei hotărâri, procedura de extragere și aducere în țară a fost demarată de autorități.

Conform deciziei italiene, cei doi vor fi predați României pentru a‑și continua executarea pedepselor stabilite prin hotărârile instanțelor românești.

După aterizarea pe Aeroportul Internațional Otopeni, Dani Mocanu va fi preluat de autoritățile competente și transportat în carantină și mai apoi la penitenciarul din Mioveni, unde va începe executarea pedepsei pentru faptele pentru care a fost condamnat.

Președinta Venezuelei a înlocuit toată conducerea armatei, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării
G4Media
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
Gandul
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport
Donald Trump, atac fără precedent la aliații din NATO, pe care îi acuză de lașitate: „Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie. Vom ține minte!”
Libertatea
Obiectele pe care trebuie să le ai neapărat în casă, în aprilie! Atrag norocul, iubirea și banii
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor