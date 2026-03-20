Manelistul Dani Mocanu adus în cătușe în România pe aeroportul Otopeni

Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară prin Aeroportul Internațional Henri Coandă. Cei doi condamnați pentru tentativă de omor au fost preluați de autorități și urmează să fie transferați la penitenciar pentru a-și ispăși pedeapsa.

Întrebat de o jurnalistă de ce a fugit de condamnare, manelistul Dani Mocanu a răspuns că a mers în Italia ca să lucreze.

„Eu am lucrat în Italia, doamnă dragă”, a spus Daniel Mocanu.

„Sincer îmi era dor de România”, a mai spus acesta

Adus din Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost localizați și reținuți în Italia, în provincia Napoli, după ce au părăsit România ca să evite executarea unor pedepse definitive primite în țară pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor. Cei doi au fost prinși în noiembrie 2025 și au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis în 13 noiembrie 2025 Curtea de Apel din Napoli.

Pe 25 noiembrie 2025, frații s‑au prezentat în fața judecătorilor de la Curtea de Apel din Napoli pentru a decide dacă vor fi predați autorităților române. Magistrații italieni au analizat documentația și condițiile de detenție din penitenciarele din România, un pas obligatoriu în procedura de extrădare.

Decizia definitivă de extrădare

După mai multe proceduri judiciare, înalta instanță italiană a decis definitiv predarea lui Dani Mocanu și a fratelui său autorităților române, în urma cererii formulate de România, conform legislației europene. În baza acestei hotărâri, procedura de extragere și aducere în țară a fost demarată de autorități.

Conform deciziei italiene, cei doi vor fi predați României pentru a‑și continua executarea pedepselor stabilite prin hotărârile instanțelor românești.

După aterizarea pe Aeroportul Internațional Otopeni, Dani Mocanu va fi preluat de autoritățile competente și transportat în carantină și mai apoi la penitenciarul din Mioveni, unde va începe executarea pedepsei pentru faptele pentru care a fost condamnat.