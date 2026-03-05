Prima pagină » Justiţie » Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă

Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă

Ministerul Justiției a anunțat joi seară că instanța supremă din Italia, a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea lui Ionuț Nando Mocanu și Daniel Mocanu, în baza solicitării autorităților române. Este vorba despre manelistul Dani Mocanu și fratele său.
Sursa foto: Facebook
Laurentiu Marinov
05 mart. 2026, 21:08, Justiţie

Ministerul Justiției a anunțat printr-un comunicat de presă că joi, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia „a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea numiților Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităților române”.

Această decizie, potrivit Ministerului Justiției confirmă încă o dată eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană.

„Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate în acest dosar, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare”, a transmis Ministerul Justiției.

Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi cetățeni români vor fi aduși în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun.

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați, în noiembrie 2025, în Italia, în provincia Napoli.

În data de 6 noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. În plus, acesta a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, însă a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli”, se arată în comunicatul polițiștilor.

