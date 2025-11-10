Dani Mocanu și fratele său au fost prinși la Napoli, în Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați, luni, în Italia, în provincia Napoli.

Informația vine în contextul în care în data de 6 noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. În plus, acesta a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, însă a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli”, se arată în comunicatul polițiștilor.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare. În aceste condiții, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, cei doi urmează să fie predați autorităților române.

Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit la domiciliu în baza mandatului. Poliţiştii l-au dat în urmărire şi pe fratele său, Ionuţ Nando Mocanu, condamnat la şapte ani de închisoare cu executare în acelaşi dosar.