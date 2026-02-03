Prima pagină » Justiţie » Decizie favorabilă pentru manelistul Dani Mocanu. ICCJ admite în principiu recursul în casație al fraților Mocanu

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu, marți, cererile de recurs în casație formulate de Dani Mocanu și de fratele său, Ionuț Mocanu, condamnați la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.
03 feb. 2026

Recursul în casație vizează decizia penală pronunțată la 6 noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov, hotărâre definitivă prin care cei doi au fost găsiți vinovați în dosar. Cererea a fost înregistrată la instanța supremă la 13 ianuarie 2026.

Potrivit minutei publicate de instanță, ICCJ a constatat admisibilitatea în principiu a căilor extraordinare de atac ale inculpaților și a dispus trimiterea cauzei spre judecare unui complet specializat, stabilind termen de judecată în ședință publică la 17 martie 2026.

Recursul în casație este o cale extraordinară de atac exercitată împotriva unei hotărâri definitive, prin care se urmărește anularea acesteia invocând, de regulă, încălcări ale unor norme de procedură.

Cei doi frați sunt, potrivit informațiilor din dosar, în arest la domiciliu în Italia din 13 noiembrie, după ce au fost depistați acolo în urma condamnării definitive. Procedura privind predarea lor se află pe rolul Curtea de Apel Napoli.

Contextul dosarului

Dani Mocanu a fost condamnat pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice în urma unui scandal petrecut în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Pitești. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, când un apel la 112 a semnalat o altercație între mai multe persoane. La sosirea poliției, cei implicați plecaseră, iar ulterior un bărbat a ajuns la spital cu leziuni grave la cap. Ancheta a reținut că victima ar fi fost lovită cu o rangă.

Alte dosare

În trecut, Dani Mocanu a mai fost judecat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani, în care primise inițial o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare, însă a fost achitat în apel pe motivul intervenirii prescripției. De asemenea, în vara anului 2022, acesta a fost reținut într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase, după un incident într-un club din Târgu Mureș, filmat și distribuit pe TikTok.

