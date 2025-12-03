Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și fugar, în top 3 al celor mai ascultați artiști pe Spotify

La fel ca anii trecuți, manelele și trapul rămân genurile preferate ale utilizatorilor români pe Spotify. În topul din 2025, titlul de artistul anului în topul Spotify îi revine manelistlui Tzanca Uraganu, urmat de Rava și Dani Mocanu.

Succesul lui Tzanca Uraganu și al lui Dani Mocanu în topurile de streaming vine în parelel cu o serie de scandaluri, controverse și condamnări.

În cazul lui Tzanca Uraganu, cel mai mare val de reacții a apărut după un podcast în care artistul a povestit că și-a lovit partenerele și a relativizat violența asupra femeilor, spunând că „mai dai o palmă, două, un picior, ceva, la o femeie” ca să o „trezești” sau „s-o stăpânești”. Declarațiile au fost criticate dur de public și ONG-uri, iar mai multe sesizări au ajuns la CNA, în timp ce Centrul FILIA și alte organizații au acuzat faptul că artistul normalizează violența domestică și transmite un mesaj periculos într-un context în care cazurile de agresiune asupra femeilor sunt în creștere.

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, după un incident petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești, unde, potrivit instanței, el și fratele său au bătut cu o rangă doi bărbați; fratele artistului a primit 7 ani de închisoare.

După pronunțarea sentinței definitive, Dani Mocanu și fratele său nu au fost găsiți la domiciliu și au fost dați în urmărire internațională, fiind ulterior localizați și arestați în localitatea Casola di Napoli, în apropiere de Napoli, în Italia. Autoritățile italiene desfășoară procedurile pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare și predarea lor către România.

Clasamentul celor mai ascultați 10 artiști pe Spotify în România în 2025 arată astfel:

Tzanca Uraganu Rava Dani Mocanu Ministerul Manelelor (duo-ul producătorilor Johnny Sandrino x CocadeLux) The Weeknd Oscar Aerozen Bogdan DLP Travis Scott Iuly Neamțu

Față de ediția de anul trecut, ierarhia se schimbă mai ales în vârf: dacă anul trecut Rava și Tzanca Uraganu ocupau primele două locuri, în 2025 Tzanca trece în față. Dani Mocanu are una dintre cele mai spectaculoase creșteri, urcând 7 poziții față de anul precedent, în timp ce Bogdan DLP rămâne constant pe locul 8.

Noutatea notabilă din top este Aerozen, un tânăr artist de trap, asociat frecvent cu Oscar și Rava, care intră pentru prima oară în lista celor mai ascultați artiști din România pe Spotify.

Piese virale: de la „Cât vrei tu” la „Baklava” și „Damaelo”

Topul celor mai ascultate piese pe Spotify în România în 2025 este dominat, din nou, de manele și trap:

Babasha – Cât vrei tu Dani Mocanu – Vino să te f Tzanca Uraganu, Mr. Juve – Damaelo Denis Ramnicenu, Ministerul Manelelor – Bipolară Gya, Babasha – Baklava Tzanca Uraganu, Costel Biju – Meneaito Iuly Neamțu, Manele Mentolate – Mercedes rares, Tzanca Uraganu – Regele Johnny Romano – E Mult, E Greu! DZWS. VANILLA, Dj Nattan – PRIETENA TA

„Baklava” de la Babasha este singura piesă care reușește performanța să rămână în top și anul acesta, semn că melodia are o durată de viață mai lungă decât hiturile obișnuite din streaming.

România vs. restul lumii: manele și trap aici, pop global

Dacă în România manelele și trapul fac legea, la nivel global pop-ul continuă să domine clasamentele de streaming, păstrând trendul din anii trecuți. În plus, rapul trece printr-o perioadă de recul: pentru prima oară din 1990, genul nu a reușit să ajungă în Top 40 Billboard Hot 100, un semnal puternic al schimbării gusturilor muzicale la nivel internațional.

Contrastul dintre preferințele din România și tendințele globale este evident: în timp ce lumea ascultă în special pop, utilizatorii români de Spotify împing în față manelele și trapul, transformând artiști precum Tzanca Uraganu, Rava, Dani Mocanu sau Babasha în superstaruri locale ale streamingului.