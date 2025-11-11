Surse: Solistul evazionist este Dani Mocanu. Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei

Dani Mocanu ar avea obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei.
„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist. Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei”, transmite ANAF.
Din obligațiile fiscale de peste 1,6 milioane de lei, TVA reprezintă 1.142.004 lei, impozit pe profit – 164.509 lei, impozit pe dividende – 271.640 lei, impozit pe venit: 20.556 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor – 13.328 lei.
Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.
„ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat”, potrivit unui comunicat de presă transmis marți de ANAF.
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați, luni, în Italia, în provincia Napoli.
În data de 6 noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. În plus, acesta a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, însă a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.
„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli”, se arată în comunicatul polițiștilor.
În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare. În aceste condiții, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, cei doi urmează să fie predați autorităților române.
Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit la domiciliu în baza mandatului. Poliţiştii l-au dat în urmărire şi pe fratele său, Ionuţ Nando Mocanu, condamnat la şapte ani de închisoare cu executare în acelaşi dosar.