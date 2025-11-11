Surse: Solistul evazionist este Dani Mocanu. Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei

Dani Mocanu ar avea obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist. Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei”, transmite ANAF.

Din obligațiile fiscale de peste 1,6 milioane de lei, TVA reprezintă 1.142.004 lei, impozit pe profit – 164.509 lei, impozit pe dividende – 271.640 lei, impozit pe venit: 20.556 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor – 13.328 lei.

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

„ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat”, potrivit unui comunicat de presă transmis marți de ANAF.

Dani Mocanu a fost prins în Napoli

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați, luni, în Italia, în provincia Napoli.