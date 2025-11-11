Prima pagină » Social » Muzică pe datorie: Peste 1,6 milioane lei, obligațiile fiscale nedeclarate de un solist de muzică populară din Argeș

Muzică pe datorie: Peste 1,6 milioane lei, obligațiile fiscale nedeclarate de un solist de muzică populară din Argeș

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a încheiat verificările în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș, care avea obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei.
Muzică pe datorie: Peste 1,6 milioane lei, obligațiile fiscale nedeclarate de un solist de muzică populară din Argeș
Sursa: Gândul
Laura Buciu
11 nov. 2025, 16:11, Social

Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificărilor indică faptul că acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist. Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei”, transmite ANAF.

Din obligațiile fiscale de peste 1,6 milioane de lei, TVA reprezintă 1.142.004 lei, impozit pe profit – 164.509 lei, impozit pe dividende – 271.640 lei, impozit pe venit: 20.556 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor – 13.328 lei.

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumã de 710.930 lei privind drepturile de autor.

„ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat”, potrivit unui comunicat de presă transmis marți de ANAF.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor