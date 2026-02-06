Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale

Cine trebuie să depună Declarația Unică 212

Declarația Unică se depune de:

Persoanele care, în anul 2025, au obținut venituri sau pierderi din România sau străinătate și datorează impozit pe venit și contribuții sociale/sănătate, precum: chirii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, transfer de titluri de valoare sau aur de investiții, activități agricole, piscicultură și silvicultură.

Persoanele care optează, în 2026, pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă nu realizează venituri. Aceasta include și contribuția pentru persoanele aflate în întreținere, conform legislației.

Declarația poate fi depusă de către contribuabil sau de un împuternicit/curator, cu documente legale care atestă mandatul, fie autentificate la notar, fie semnate privat de contribuabil.

Termenul de depunere este până la 25 mai 2026, pentru veniturile realizate în 2025 și stabilirea impozitului și contribuțiilor sociale. Cei care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate o pot depune oricând în cursul anului.

Declarația poate fi depusă:

Online, prin S.P.V. sau e-guvernare.ro, cu recipisă electronică de validare sau nevalidare.

Pe suport hârtie, la registratura organului fiscal de domiciliu.

Prin poștă, cu confirmare de primire.

Modificările se fac prin depunerea unei declarații rectificative, folosind același formular pentru corectarea informațiilor eronate.

Rolul și obligațiile Declarației Unice 212

Declarația 212 este voluntară, prin care contribuabilul își autodeclară veniturile și obligațiile fiscale. În cazul în care declarația nu este depusă:

A.N.A.F. notifică contribuabilul prin S.P.V. sau poștă. Dacă, după notificare, declarația nu este depusă, A.N.A.F. poate emite decizie de impunere în perioada de prescripție de 5 ani.

Pentru mai multe detalii, A.N.A.F. pune la dispoziție pe site-ul oficial www.anaf.ro ghiduri digitale și materiale informative privind Depunerea Declarației Unice 212.

Chatbot-ul ANA, un instrument util pentru contribuabili

Începând cu 6 februarie 2026, chatbot-ul A.N.A.F. va fi accesibil direct de pe portalul oficial și poate răspunde la întrebări legate de:

Închirierea bunurilor din patrimoniul personal

Venituri din activități independente

Depunerea declarațiilor fiscale și a altor formulare

Până acum, în prima săptămână de testare, peste 23.000 de utilizatori au generat 19.000 de conversații și peste 156.000 de mesaje, petrecând în medie 10 minute interacționând cu asistentul.

Deși nu poate răspunde tuturor întrebărilor, feedback-ul primit ajută la îmbunătățirea funcționalității și serviciilor digitale ale A.N.A.F.

Obiectivul strategic al proiectului

Chatbot-ul face parte din proiectul „Dezvoltarea serviciilor la distanță – e-Services A.N.A.F.”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care urmărește:

Modernizarea administrației fiscale

Creșterea conformării voluntare a contribuabililor

Dezvoltarea serviciilor digitale noi și actualizarea celor existente

Prin aceste instrumente, A.N.A.F. aduce informațiile fiscale mai aproape de contribuabili și facilitează interacțiunea rapidă și transparentă.