Taxele locale și impozitul pe câștigurile de la bursă vor crește din 2026, se introduce „taxa Temu”, după decizia CCR privind al doilea pachet de măsuri fiscale

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative – parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale 0 este constituțional, conform judecătorilor CCR, care au respins sesizarea depusă de aleșii Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor – respingere”, a transmis CCR, după ședința de miercuri.

Al doilea pachet de măsuri fiscale – adoptat de Executiv la finalul lunii august, trecut de Parlament nu prin votul plenului, ci prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan, pe 1 septembrie – a fost prezentat drept un pas decisiv pentru ca România, cu un impact pentru buget de 3,7 miliarde de lei.

Proiectul a fost trimis la promulgare pe 9 septembrie, dar a fost contestat de AUR, pe 9 septembrie.

CCR a admis, pe 20 octombrie, cu decizia publicată pe 12 noiembrie, doar sesizarea privind testarea cu poligraf a angajaților ANAF, restul legii fiind considerat constituțional.

Proiectul a ajuns astfel iar în Parlament pentru a-l armoniza cu decizia CCR și este adoptat iar pe 18 noiembrie (cu 253 de voturi pentru, 128 contra, 3 abțineri si 3 nu au votat, conform fișei legislative.

Pe 20 noiembrie pleacă iar spre promulgare, dar în termenul constituțional, AUR atacă iar actul la CCR, argumentând că „legea analizată a fost adoptată cu nerespectarea unor exigențe constituționale fundamentale care privesc însăşi structura şi funcționarea autorităților publice”.

Odată finalizată motivarea CCR, Parlamentul va fi înștiințat, iar forma adoptată poate merge la Palatul Cotroceni spre promulgare.

Măsurile fiscale ce vor fi aplicate din 1 ianuarie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explica la data adoptării că pachetul fiscal a fost ajustat în urma propunerilor primite și a subliniat că România face astfel „un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene din septembrie și octombrie cu bine”.

„E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economică dificilă prin care trecem”, a declarat ministrul, precizând că multe din prevederile pachetului erau angajamente asumate în PNRR acum patru ani, dar care nu au fost duse la bun sfârșit.

Ministrul a justificat intensitatea măsurilor prin faptul că acestea „au fost amânate de ani și ani de zile”, iar în contextul evaluării Comisiei Europene din octombrie, „suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja românii de o situație mult mai dificilă”.

Pachetul 2 s-a transformat de fapt în șase proiecte, pe mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM (pentru că sunt instituții autonome și aveau nevoie de un alt act normativ), reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.

Ce prevede proiectul privind eficientizarea fiscală

Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.

Cu cât cresc taxele locale

Prin pachetul de măsuri fiscale de majorează taxele locale pe locuințe, arată o sinteză Economedia, astfel:

Locuințe cu utilități: valoarea impozabilă crește de la 1.492 lei/mp → 2.677 lei/mp.

Locuințe fără utilități: 894 lei/mp → 1.606 lei/mp.

Pentru clădirile rezidențiale de peste 2,5 milioane lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma care depășește acest prag.

Terenurile vor avea valori impozabile ajustate în funcție de destinație (cu excepții pentru mănăstiri, școli, clădiri sociale).

Toate evaluările vor fi realizate printr-un sistem informatic național automatizat.

Majorarea ar fi de 70%, potrivit membrilor Asociației Municipiilor dar unele estimări prevăd o creștere chiar de 80%.

Impozitul auto va fi calculat în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică. Astfel, impozitarea autoturismelor va trece pe principiul „poluatorul plătește”.

Pentru un motor de 1,6–2,0 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.

Mașinile electrice vor avea o taxă fixă de 40 lei/an.

Pentru mașinile care depășesc 375.000 lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma ce trece peste plafon.

Crește impozitul pe câștigurile bursiere

Se majorează și taxe pentru mediul de afaceri. Impozitul pe din investiții și criptomonede va fi majorat de la 10% la 16%.

Se introduce „taxa Temu”

De la 1 ianuarie se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială, denumit în continuare colet, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 euro, indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană.

Obligația de plată a așa-numitei „taxe Temu” revine furnizorului bunurilor, persoanei care expediază coletul sau entității care facilitează prin intermediul unei platforme digitale vânzarea la distanță de bunuri, după caz.

Pentru companii:

Cheltuielile cu managementul, consultanța și proprietatea intelectuală plătite către firme afiliate din afara României vor fi deductibile doar în limita a 1% din totalul cheltuielilor.

Toate firmele vor fi obligate să aibă un cont bancar sau la Trezoreria Statului. Cele nou-înființate vor trebui să deschidă cont în maximum 60 de zile. Pragul de 50.000 de lei pentru obligativitatea POS va fi eliminat. Încălcarea regulilor va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 10.000 de lei.

Transportul și vehiculele poluante vor fi taxate mai dur. Camioanele și vehiculele grele vor plăti taxă în funcție de distanță, iar mașinile de pasageri poluante vor avea impozite mai mari. Statul va oferi stimulente pentru achiziția de vehicule nepoluante și programe de casare pentru cele vechi.

SRL-urile vor trebui să majoreze capitalul social: minimum 500 de lei pentru firmele cu cifră de afaceri sub 400.000 lei și minimum 5.000 lei pentru cele cu cifră de afaceri peste acest prag. Societățile existente au doi ani pentru a se conforma, altfel riscă dizolvarea.

Cesiunea părților sociale ale asociatului majoritar va fi recunoscută de fisc doar după notificarea oficială.

Forma integrală spre promulgare, înainte de sesizarea AUR, dar care rămâne nemodificată, aici.