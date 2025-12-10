Taxele locale și impozitul pe câștigurile de la bursă vor crește din 2026, se introduce „taxa Temu”, după decizia CCR privind al doilea pachet de măsuri fiscale

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative – parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale 0 este constituțional, conform judecătorilor CCR, care au respins sesizarea depusă de aleșii Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).
„Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor – respingere”, a transmis CCR, după ședința de miercuri.
Al doilea pachet de măsuri fiscale – adoptat de Executiv la finalul lunii august, trecut de Parlament nu prin votul plenului, ci prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan, pe 1 septembrie – a fost prezentat drept un pas decisiv pentru ca România, cu un impact pentru buget de 3,7 miliarde de lei.
Proiectul a fost trimis la promulgare pe 9 septembrie, dar a fost contestat de AUR, pe 9 septembrie.
CCR a admis, pe 20 octombrie, cu decizia publicată pe 12 noiembrie, doar sesizarea privind testarea cu poligraf a angajaților ANAF, restul legii fiind considerat constituțional.
Proiectul a ajuns astfel iar în Parlament pentru a-l armoniza cu decizia CCR și este adoptat iar pe 18 noiembrie (cu 253 de voturi pentru, 128 contra, 3 abțineri si 3 nu au votat, conform fișei legislative.
Pe 20 noiembrie pleacă iar spre promulgare, dar în termenul constituțional, AUR atacă iar actul la CCR, argumentând că „legea analizată a fost adoptată cu nerespectarea unor exigențe constituționale fundamentale care privesc însăşi structura şi funcționarea autorităților publice”.
Odată finalizată motivarea CCR, Parlamentul va fi înștiințat, iar forma adoptată poate merge la Palatul Cotroceni spre promulgare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explica la data adoptării că pachetul fiscal a fost ajustat în urma propunerilor primite și a subliniat că România face astfel „un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene din septembrie și octombrie cu bine”.
„E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economică dificilă prin care trecem”, a declarat ministrul, precizând că multe din prevederile pachetului erau angajamente asumate în PNRR acum patru ani, dar care nu au fost duse la bun sfârșit.
Ministrul a justificat intensitatea măsurilor prin faptul că acestea „au fost amânate de ani și ani de zile”, iar în contextul evaluării Comisiei Europene din octombrie, „suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja românii de o situație mult mai dificilă”.
Pachetul 2 s-a transformat de fapt în șase proiecte, pe mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM (pentru că sunt instituții autonome și aveau nevoie de un alt act normativ), reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.
Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.
Cu cât cresc taxele locale
Prin pachetul de măsuri fiscale de majorează taxele locale pe locuințe, arată o sinteză Economedia, astfel:
Majorarea ar fi de 70%, potrivit membrilor Asociației Municipiilor dar unele estimări prevăd o creștere chiar de 80%.
Impozitul auto va fi calculat în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică. Astfel, impozitarea autoturismelor va trece pe principiul „poluatorul plătește”.
Crește impozitul pe câștigurile bursiere
Se introduce „taxa Temu”
Pentru companii:
Forma integrală spre promulgare, înainte de sesizarea AUR, dar care rămâne nemodificată, aici.