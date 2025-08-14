Intenția taxării coletelor din afara UE, aplaudată de comercianții online autohtoni. Cristian Pelivan (ARMO): Este imposibil de concurat când operatorii români au ghiuleaua legată de picior

Cristian Pelivan, CEO al ARMO consideră inițiativa Ministerului Finanțelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 euro o măsură care ar putea fi benefică pentru operatorii români și pentru bugetul național, atrăgând în același timp atenția că unele excepții pot să îi anuleze efectul scontat.

Potrivit AMRO, excepția propusă pentru coletele procesate de autoritățile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiță fiscală de proporții, exploatată rapid de giganții asiatici din e-commerce, fără niciun beneficiu pentru economia națională.

„Taxa, dacă s-ar aplica în mod corect tuturor coletelor extra-comunitare cu valoare declarată sub 150 euro, care au ca destinație unică un consumator român, atunci ar putea fi o măsură bună. Dar contează foarte mult cum va fi aplicată, pentru că, din declarația ministrului, noi avem motive de îngrijorare”, a declarat pentru Mediafax Cristian Pelivan.

Motivele de îngrijorare ale oficialilor ARMO țin de excepțiile enunțate recent de ministrul Finanțelor.

„Din interpretarea noastră, aceste excepții nu ar face decât să îngreuneze munca Autorității Vamale Române, fără să aducă vreun beneficiu la bugetul de stat, pentru că acele coletele care vin direct în România și ajung într-un hub logistic din România ar fi exceptate. Or, pentru ca această taxă să-și facă efectul, ar trebui să se aplice nediscriminatoriu tuturor coletelor extracomunitare, chiar dacă ele aterizează în Budapesta și vin din Ungaria în România sau aterizează pe teritoriul României”, a explicat CEO-ul ARMO.

„Ar putea fi o măsură benefică pentru buget și pentru operatorii români, pentru că ne-ar da un răgaz, pentru că este imposibil de concurat în condițiile în care operatorii români au ghiuleaua legată de picior. Aia înseamnă că trebuie să respecte toate aceste reglementări pe care aceste platforme pur și simplu le ignoră și nu sunt sancționate”, a spus oficialul ARMO.

În acest context, Cristian Pelivan a spus că industria așteaptă să vadă ce va face Comisia Europeană, după ce au apărut primele concluzii în urma unei investigații împotriva Temu.

„Rămâne să vedem și ce sancțiuni vor fi dispuse în urma acelei investigații/ Așteptăm și să fie sancționate. Deși au fost sancționate în Franța de Directoratul pentru concurență și Protecția Consumatorilor, au dat deja două amenzi, una de 40 de milioane de euro și una în valoare de un milion de euro Shein, pentru publicitate mincinoasă, pentru faptul că au promovat caracteristici de mediu, ecologice ale produselor care nu erau reale, pentru faptul că au făcut promoții înșelătoare cu prețuri nereale și așa mai departe. Și vrem să vă dau acest lucru și în România”, a declarat Cristian Pelivan, pentru Mediafax.

Care este pierderea estimată pentru buget

Actuala situație determină pierderi care se văd nu numai în vânzările operatorilor economici români, ci, implicit în nivelelor taxelor virate de aceștia la buget, așa cum arată o analiză de Iancu Guda, la comanda ARMO. Aceasta a luat în calcul un volum de 78 de milioane de colete, un volum realist, pe baza datelor de la Autoritatea Vamală și de la curieri. Este vorba în mare de 3 milioane de colete care vor sosi direct în România, 5 milioane au venit deja până la 30 iunie, 78 de milioane din alte state europene, preponderent din Ungaria, marea lor majoritate, peste 90%, aterizează mai întâi în Ungaria și din Ungaria sunt trimise în România.

„Din analiza aceasta a rezultat că anul acesta, la un astfel de volum de colete, România pierde, impactul fiscal este de un miliard de euro. Dacă acele colete ar fi fost vândute de com, dacă acele produse ar fi fost vândute de companii românești, s-ar fi plătit, ar fi generat în economie taxe în valoare de un miliarde de euro”, a subliniat directorul executiv al ARMO.

Măsuri pentru protecția consumatorilor

În plus Cristian Pelivan consideră că, pe lângă taxă, este nevoie de prevederi legislative suplimentare care să le fie aplicate comercianților din afara blocului comunitar pentru a spori protecția consumatorilor români.

„Taxa nu e suficientă. Deci, dacă ea s-ar aplica corect și nediscriminatoriu tuturor coletelor non-UE, în continuare poate exista situația – și va exista cu siguranță situația – în care într-un colet pentru care s-a plătit taxa de 25 de lei să ai produse pentru care vânzătorul nu oferă garanție, așa cum e legislația națională și europeană, care sunt neconforme cu standardele europene, care pot conține substanțe toxice, jucării, de exemplu”, a explicat oficialul ARMO.

Drept exemplu, el a vorbit de substanțele cancerigene care au fost descoperite foarte des de autorități din alte state membre sau chiar și în afara Uniunii Europene.

„În continuare, pe lângă acea taxare care ar contribui puțin la echilibrare a situației, la combaterea concurenței neloiale, este necesar să fie luate și alte măsuri care să garanteze protecția consumatorului român și respectare a legislației în vigoare”, a subliniat Cristian Pelivan, pentru Mediafax.

Risc de faliment

Potrivit datelor făcute publice de Alexandru Nazare, la nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2004. În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi.

Potrivit datelor ARMO, fenomenul coletelor non-UE are un impact de amploare asupra economiei naționale:

77% dintre firmele românești de retail anticipează scăderi ale vânzărilor în următoarele 12 luni din cauza platformelor internaționale

75% dintre ele semnalează riscul de faliment pentru micii producători locali

10+ miliarde lei anual pierduți prin evaziunea fiscală structurală (TVA, CAS, CASS etc.)

Soluția tehnică viabilă propusă de ARMO este ca firmele de curierat să poată colecta uniform taxa de la platformele internaționale, având vizibilitatea cea mai bună asupra coletelor extracomunitare pe care le livrează. „Tocmai de aceea, ARMO consideră valid mecanismul de aplicare în care companiile de curierat să colecteze aceste taxe, indiferent de punctul de vămuire a coletelor. În cadrul procesului de transparență decizională, ARMO va solicita eliminarea excepției și adoptarea unui mecanism uniform, capabil să aducă venituri complete la buget și să protejeze economia locală de distorsiunile anticoncurențiale ale platformelor internaționale”, se arată în comunicatul transmis de ARMO.