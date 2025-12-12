UE aprobă o taxă de trei euro pentru coletele mici pentru a face față importurilor masive din China

Anul trecut, 4,6 miliarde de colete mici au intrat în Uniunea Europeană – peste 145 pe secundă – 91% dintre acestea provenind din China, iar numărul acestora se așteaptă să continue să crească.

Începând de la trei euro, noua taxă se va aplica o singură dată per articol în cazurile în care coletele conțin produse diferite, dar o singură dată dacă acestea conțin multiple ale aceluiași articol, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Consiliului European.

Măsura vine la o lună după ce UE a convenit să elimine scutirea de taxe vamale pentru coletele în valoare mai mică de 150 de euro (174 de dolari) importate direct către consumatorii din blocul celor 27 de națiuni, în multe cazuri prin intermediul unor platforme fondate în China.

Taxă temporară

Taxa va fi introdusă temporar începând cu 1 iulie și va rămâne în vigoare până când blocul comunitar va putea ajunge la o soluție permanentă pentru impozitarea acestor importuri.

„Această măsură temporară răspunde faptului că astfel de colete intră în prezent în UE fără taxe vamale, ceea ce duce la concurență neloială pentru vânzătorii din UE, riscuri pentru sănătate și siguranță pentru consumatori, niveluri ridicate de fraudă și preocupări legate de mediu”, a declarat Consiliul, care reprezintă statele membre ale UE, într-un comunicat.

Comercianții europeni susțin că se confruntă cu concurența neloială din partea platformelor străine, cum ar fi AliExpress, Shein și Temu, despre care susțin că nu respectă întotdeauna regulile stricte ale UE privind produsele.

În România, introducerea unei taxe de 25 de lei pe fiecare colet extracomunitar de sub 150 de euro a fost inclusă în pachetul 2 de măsuri fiscale, fiind considerată constituțională în urma dezbaterii de miercuri a judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR).