Taxele pe coletele din afara UE vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Comenzile sub 150 de euro de pe Shein, Temu sau Trendyol, vizate de noua măsură

Taxele pe coletele din afara UE vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Coletele din China sau Turcia, inclusiv de la comercianți precum Temu, Shein, Aliexpress sau Trendyol, care au o valoare de sub 150 de euro, vor fi taxate cu 25 de lei.

„Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială (…) care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 Euro, indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană”, se arată în forma care va merge spre promulgare către președintele Nicușor Dan.

Măsura, inclusă în al doilea pachet al Executivului

Legea a fost atacată de AUR la CCR, care miercuri, 10 decembrie, a dat decizia: a respins obiecția de neconstituționalitate ridicată de AUR. În aceste condiții, legea merge la promulgare.

„Taxa Temu” ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă. Pentru că actualul termen din proiectul de lege, de 1 noiembrie 2025, a fost depășit, noul termen este 1 ianuarie 2026.

Această măsură face parte din pachetul 2 de măsuri al Guvernului Bolojan, care a fost aprobată în noiembrie de Parlament.

Introducerea acestei taxe de 25 de lei vine ca răspuns la volumul uriaș de colete low-value provenite din China, care pune presiune asupra autorităților vamale și a sistemelor logistice europene. În prezent, pachetele cu valoare sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale, însă Comisia Europeană a cerut introducerea unei taxe uniforme la nivel european începând cu 2026.

Pentru consumatori, introducerea taxei fixe de 25 de lei va însemna costuri suplimentare pentru comenzile mici, mai ales pentru platforme precum Shein, Temu sau AliExpress. De asemenea, livrările ar putea fi mai lente din cauza procedurilor vamale, iar platformele online vor fi mai responsabile pentru calitatea și siguranța produselor comercializate.