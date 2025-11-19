Parlamentul a votat taxa fixă pentru coletele sub 150 euro din afara UE. Cum afectează comenzile online românești

Măsura, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, a fost amânată de la termenul inițial de 1 noiembrie 2025 și va fi transmisă președintelui pentru promulgare.

Această modificare vine ca răspuns la volumul uriaș de colete low-value provenite din China, care pune presiune asupra autorităților vamale și a sistemelor logistice europene. În prezent, pachetele cu valoare sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale, însă Comisia Europeană a cerut introducerea unei taxe uniforme la nivel european începând cu 2026. Statele Unite aplică deja un mecanism similar pentru coletele sub 800 de dolari, ceea ce a redus semnificativ importurile din China.

Pentru consumatori, introducerea taxei fixe de 25 de lei va însemna costuri suplimentare pentru comenzile mici, mai ales pentru platforme precum Shein, Temu sau AliExpress. De asemenea, livrările ar putea fi mai lente din cauza procedurilor vamale, iar platformele online vor fi mai responsabile pentru calitatea și siguranța produselor comercializate.

Explozia importurilor low-value din China este impresionantă: în 2024, Uniunea Europeană a înregistrat 4,6 miliarde de colete sub 150 de euro, dublu față de 2023 și de trei ori mai mult decât în 2022. Aproximativ 91% dintre coletele care ajung zilnic în Europa provin din China. Modelele de business ale Shein și Temu, bazate pe livrări individuale din Asia, au accentuat presiunea logistică și impactul asupra mediului, generând risipă de materiale și ambalaje, precum și creșterea emisiilor poluante.

Comisia Europeană a avertizat deja platformele Shein și Temu pentru practici comerciale incorecte și pentru lipsa controlului asupra produselor ilegale.

Experții consideră că sancțiunile naționale pot încetini, dar nu pot opri complet expansiunea acestora. Oficialii europeni subliniază necesitatea unor reguli clare și sancțiuni descurajante pentru platformele de comerț online low-cost din Asia.