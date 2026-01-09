Pentru câte colete intrate în România după 1 ianuarie trebuie plătită „taxa Temu”. Cine și până când trebuie să o vireze în contul statului

Furnizorii pachetelor provenite din afara Uniunii Europene trebuie să achite, de la 1 ianuarie, o taxă de 25 de lei pe fiecare colet extracomunitar de sub 150 de euro, așa-numita „taxă Temu”, iar primele informații agregate de curieri indică o pondere o pondere semnificativă a viitoarelor încasări.

„Nu observăm deviații față de volumele anticipate în relația cu partenerii noștri extracomunitari, în special din Asia. Datele din primele zile ale anului indică faptul că peste 50% dintre colete se încadrează în categoria celor purtătoare de taxe”, au transmis reprezentanții Sameday, la solicitarea Mediafax.

De menționat că numărul concret de colete nu poate fi comunicat din considerente comerciale și concurențiale.

Norme de aplicare, în așteptare

Teoretic, conform legii, sumele datorate curg din 1 ianuarie, dar mecanismul de plată, adică normele de aplicare, nu a fost încă bătut în cuie, din informațiile oficialii Asociației Română a Magazinelor Online, cei care au fost afectați cel mai mult în ultimii ani de asaltul giganților asiatici din comerțul electronic, precum Temu, Shein sau AliExpress.

„ANAF a pus în consultare publică un proiect de ordin prin care se creează mecanismul de raportare. Astfel, firmele de curierat vor fi obligate să declare toate coletele non-UE cu valoare sub 150 Euro pe care le-au livrat în luna respectivă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Asta înseamnă că indiferent de momentul în care am plasat comanda, dacă ne este livrat coletul după 1 ianuarie 2026, pentru el va trebui plătită taxa de 25 de lei. Potrivit legii, taxa este datorată de cel care trimite: vânzător, platformă sau intermediar, dar nu sunt excluse situațiile în care aceștia vor pune în sarcina consumatorului plata taxei”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv al Asociației Română a Magazinelor Online (ARMO), contactat de Mediafax.

Lipsa taxării a determinat pierderi care s-au văzut nu numai în vânzările operatorilor economici români, ci, implicit în nivelurile taxelor virate de aceștia la buget, așa cum arăta o analiză făcută de Iancu Guda, la comanda ARMO.

„Din analiza aceasta a rezultat că, anul acesta, la un astfel de volum de colete (78 de milioane de colete – n.r.), România pierde, impactul fiscal este de un miliard de euro. Dacă acele produse ar fi fost vândute de companii românești, s-ar fi plătit, ar fi generat în economie taxe în valoare de un miliarde de euro”, a subliniat directorul executiv al ARMO, într-un interviu recent pentru Mediafax.

Întrebări și răspunsuri de la curieri

Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, își anunțase clienții, în ultimele zile din anu trecut, printr-un e-mail informativ, că, începând cu 1 ianuarie 2026, în baza Legii 239/2025, va fi introdusă o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet, detaliind condițiile de aplicare:

„Având în vedere recentă promulgare a Legii nr. 239/2025, te invităm să parcurgi cu atenție informarea de mai jos și să acționezi în conformitate cu prevederile care intră în vigoare la 1 ianuarie 2026. Astfel, atât tu, cât și noi, respectăm legea și evităm inconvenientele.

Ce trebuie să știi despre noile modificări legislative

Începând cu 1 ianuarie 2026 în baza legii nr. 239/2025, se introduce o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet care îndeplinește următoarele condiții:

Are loc de începere a livrării în afară teritoriului Uniunii Europene;

Are valoare declarată la Autoritățile Vamale sub 150 de euro;

Este subiect de declarație vamală H7 simplificată;

Este livrat destinatarului/cumpărătorului final în România.

Cine trebuie să plătească taxa

Furnizorul bunurilor;

Persoană care expediază coletul;

Entitatea care facilitează prin intermediul unei platforme digitale vânzarea la distanță de bunuri;

Intermediarul logistic beneficiar direct al serviciilor poștale.

Cum afectează această lege serviciul nostru

Vom colecta taxa de 25 de lei pentru coletele eligibile;

Taxa va fi încasată separat de alte costuri de livrare.

Ce responsabilități ne revin

Identificarea coletelor exigibile în baza declarației expeditorului;

Colectarea taxei de la expeditori sau partenerii logistici;

Raportări lunare către Autoritățile Fiscale din România;

Transferul taxelor colectate la bugetul de stat.

Ce trebuie să faci tu

Să ne trimiți zilnic lista comenzilor taxabile și netaxabile (număr AWB, dată emiterii, declarație de origine, în scop de taxa, da/nu) din ziua anterioară, emise în intervalul 00:00:00 – 23:59:59 (GMT+2) la adresa de e-mail: [email protected];

Să ne trimiți dovadă plății (copie Bank Transfer) taxei pentru comenzile exigibile emise în ziua anterioară, împreună cu lista de mai sus;

Să menționezi în detaliile plății următoarele: „Taxa logistică pentru comenzile generate în ZZ.LL.AAAA”;

Pentru comenzile generate via API / eAWB să completezi în unul dintre câmpurile „Observation, clientObservation sau priceObservation” cu următoarele detalii:

COO: COUNTRY | H7: TRUE

COO: COUNTRY | H7: FALSE

*COO = țară de origine/cod ISO.

*H7: TRUE = formalitate vamală simplificată/coletul este eligibil pentru taxare.

*H7: FALSE = coletul NU este eligibil pentru taxare.

Exemplu:

COO: CN | H7: TRUE

COO: CN | H7: FALSE

Modalități de plată

Plata se poate efectua în următoarele conturi bancare (…)

Nu va fi emisă nicio factură fiscală pentru colectarea taxei.

Implicațiile neachitării taxei logistice

Conform legii, plata taxei constituie o condiție pentru prestarea serviciului. Te rugăm să te asiguri că ai efectuat plata înainte de a ne preda coletele;

Neachitarea taxei logistice duce la restricționarea temporară a contului tău de client Sameday;

Neachitarea taxei logistice duce la blocarea accesului coletelor tale în depozitele Sameday.

Întrebări și răspunsuri:

Taxa logistică se aplică doar comenzilor emise începând cu 01.01.2026?

Taxa logistică se aplică și comenzilor emise anterior datei de 01.01.2026, dar care au intrat fizic pe teritoriul României începând cu 01.01.2026.

Taxa logistică va fi colectată pentru coletele nelivrate (Back to sender)?

Da, urmând să fie compensată.

Ce curs valutar se folosește pentru plata în euro?

1 Euro = 5.00 RON. Cursul valutar rămâne în vigoare 1 luna, dar poate fi modificat dacă are o variație mai mare de 1%.

Taxa logistică va fi colectată pentru coletele returnate de cumpărători?

Pentru coletele livrate, dar ulterior returnate de către destinatar, taxa nu se rambursează.

Care este frecvența de trimitere a raportului care conține comenzile eligibile pentru taxa logistică?

Zilnic pentru zilele lucrătoare. Pentru comenzile emise în weekend raportul se trimite în următoarea zi lucrătoare.”

Sameday, unul dintre cei mai mari jucători din piața de curierat din România, dar și Ungaria și Bulgaria, operează peste 7.700 de easybox-uri în regiune și, la nivelul lunii aprilie 2025, înregistrase 160 milioane de colete livrate în lockerele din România.