Comisia Europeană propune suspendarea taxelor vamale la îngrășăminte pentru un an

Îndeplinindu-și angajamentul asumat în cadrul reuniunii ministeriale din 7 ianuarie, Comisia Europeană a propus suspendarea, pentru o perioadă de un an, a taxelor vamale aferente clauzei națiunii celei mai favorizate pentru importurile mai multor îngrășăminte azotate importante și ale factorilor de producție esențiali pentru fabricarea acestora, precum amoniacul și ureea.

Suspendarea tarifară se aplică tuturor țărilor, cu excepția Rusiei și a Belarusului, prin intermediul unor contingente tarifare scutite de taxe vamale.

Măsura va consolida sectorul agroalimentar

Potrivit Comisiei Europene, măsura va consolida sectorul agroalimentar din UE și va reduce costurile pentru fermieri și pentru industria îngrășămintelor, prin economii estimate la 60 de milioane de euro din taxe la import. De asemenea, va facilita reducerea dependenței de Rusia și Belarus și va sprijini diversificarea aprovizionării în situațiile în care importurile rămân necesare pentru sectorul agricol și pentru industria îngrășămintelor. Executivul european susține că inițiativa va contribui la securitatea și suveranitatea alimentară a Uniunii într-un context internațional instabil.

Prin eliminarea taxelor CNF și prin deschiderea de noi oportunități prin acorduri comerciale, obiectivul Comisiei este sprijinirea sectorului agroalimentar și a industriei îngrășămintelor din UE, precum și consolidarea competitivității acestora, în paralel cu identificarea unor furnizori fiabili.

Măsura este calibrată în funcție de nevoile pieței europene, prin instituirea unui sistem de contingente tarifare. Importurile care depășesc aceste contingente vor fi supuse taxelor vamale standard.

Asigurarea suveranității alimentare

Inițiativa face parte din angajamentul Comisiei de a aborda creșterea costurilor cu care se confruntă fermierii din UE și reprezintă o componentă a eforturilor mai ample pentru asigurarea suveranității alimentare și a securității economice într-un peisaj global incert.

În decembrie 2025, Comisia a propus o acțiune la nivelul UE axată pe îngrășăminte, respectiv o excepție de la normele standard de calcul pentru a reduce impactul mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră asupra îngrășămintelor. În contextul implementării acestui mecanism, Comisia anunță că monitorizează în continuare evoluția pieței.