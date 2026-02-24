Comisia Europeană lansează Centrul european pentru reziliența democratică împotriva dezinformării. Ursula von der Leyen: „Ne va consolida reziliența”

În cadrul reuniunii a Consiliului Afaceri Generale, miniștrii din UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția Consiliului să marcheze începutul lucrărilor Centrului european pentru reziliența democratică.

Centrul reprezintă o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație și are ca scop facilitarea unei abordări consolidate, la nivelul întregii societăți, pentru a crește gradul de conștientizare și capacitatea de răspuns la amenințările cu care se confruntă democrațiile, precum manipularea informațiilor și dezinformarea, precum și pentru a consolida reziliența democratică.

Ce spune Ursula von der Leyen

„Într-o lume în care informațiile sunt folosite din ce în ce mai mult ca armă pentru a ne submina democrațiile, luăm măsuri. Prin Centrul european pentru reziliența democratică, ne vom consolida capacitatea colectivă de combatere a acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și de dezinformare. Acest lucru ne va consolida reziliența, va asigura faptul că dezbaterile publice din Europa rămân deschise și echitabile și le va da cetățenilor mai multe posibilități să participe la viața democratică”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europeane.

Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii din UE despre modul în care centrul poate facilita schimbul de expertiză și experiență și poate sprijini elaborarea unor răspunsuri eficace la amenințările comune, pentru obținerea unor rezultate tangibile pentru cetățeni.

Centrul arată „existența unei nevoi clare”

Interesul manifestat de toate statele membre pentru înființarea centrului arată existența unei nevoi clare. Centrul va fi implementat într-un mod flexibil, prin proiecte practice de consolidare a capacităților, care reflectă prioritățile statelor membre. De asemenea, va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, prin conectarea rețelelor și structurilor care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și răspunsul la amenințările din spațiul informațional, fără suprapuneri.

Prin lansarea Centrului european pentru reziliența democratică, Uniunea Europeană face un nou pas pentru consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterilor publice și întărirea încrederii în sistemele democratice europene.