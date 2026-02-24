Prima pagină » Politic » Comisia Europeană lansează Centrul european pentru reziliența democratică împotriva dezinformării. Ursula von der Leyen: „Ne va consolida reziliența”

Comisia Europeană lansează Centrul european pentru reziliența democratică împotriva dezinformării. Ursula von der Leyen: „Ne va consolida reziliența”

Miniștrii din UE au marcat, marți, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, începutul activității Centrului european pentru reziliența democratică, o inițiativă menită să consolideze răspunsul la dezinformare și la amenințările la adresa democrațiilor.
Comisia Europeană lansează Centrul european pentru reziliența democratică împotriva dezinformării. Ursula von der Leyen: „Ne va consolida reziliența”
Foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
24 feb. 2026, 16:14, Politic

În cadrul reuniunii a Consiliului Afaceri Generale, miniștrii din UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția Consiliului să marcheze începutul lucrărilor Centrului european pentru reziliența democratică.

Centrul reprezintă o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație și are ca scop facilitarea unei abordări consolidate, la nivelul întregii societăți, pentru a crește gradul de conștientizare și capacitatea de răspuns la amenințările cu care se confruntă democrațiile, precum manipularea informațiilor și dezinformarea, precum și pentru a consolida reziliența democratică.

Ce spune Ursula von der Leyen

„Într-o lume în care informațiile sunt folosite din ce în ce mai mult ca armă pentru a ne submina democrațiile, luăm măsuri. Prin Centrul european pentru reziliența democratică, ne vom consolida capacitatea colectivă de combatere a acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și de dezinformare. Acest lucru ne va consolida reziliența, va asigura faptul că dezbaterile publice din Europa rămân deschise și echitabile și le va da cetățenilor mai multe posibilități să participe la viața democratică”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europeane.

Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii din UE despre modul în care centrul poate facilita schimbul de expertiză și experiență și poate sprijini elaborarea unor răspunsuri eficace la amenințările comune, pentru obținerea unor rezultate tangibile pentru cetățeni.

Centrul arată „existența unei nevoi clare”

Interesul manifestat de toate statele membre pentru înființarea centrului arată existența unei nevoi clare. Centrul va fi implementat într-un mod flexibil, prin proiecte practice de consolidare a capacităților, care reflectă prioritățile statelor membre. De asemenea, va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, prin conectarea rețelelor și structurilor care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și răspunsul la amenințările din spațiul informațional, fără suprapuneri.

Prin lansarea Centrului european pentru reziliența democratică, Uniunea Europeană face un nou pas pentru consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterilor publice și întărirea încrederii în sistemele democratice europene.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
Libertatea
6 semne ale zodiacului chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 24 februarie 2026
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor