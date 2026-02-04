Dezinformarea și escrocheriile, pericole fatale pentru bolnavii de cancer

Este o problemă „zilnică”, asigură dr. Mario Di Palma, medic oncolog la Institutul Gustave-Roussy din Villejuif (Val-de-Marne): între chimioterapia presupus „inutilă” sau chiar riscantă, presupusele virtuți ale postului, demonizarea zahărului sau tratamentele „alternative”, informațiile false despre cancere abundă și pot dăuna grav pacienților, provocând întârzieri în îngrijire, complicații și chiar deces, avertizează profesioniștii și asociațiile, potrivit Le Figaro.

Deși impactul dezinformării rămâne dificil de cuantificat, acest practician infirmă adesea convingerile false, în principal „în legătură cu dieta, postul și suplimentele alimentare”, a declarat el pentru AFP. Mulți pacienți vor să renunțe la zahăr „pentru că au citit pe rețelele de socializare că acesta hrănește tumorile” – ceea ce este fals. „Pacienții caută modalități prin care pot face o diferență, iar dieta este una dintre ele, dar trebuie să rămânem prudenți”, subliniază Emilie Groyer, doctor în biologie și redactor-șef al site-ului web al revistei asociației Rose Up, care sprijină femeile cu cancer.

Suplimente alimentare, luate adesea fără sfatul medicului

O dietă strictă riscă să „slăbească” pacienții: dacă aceștia sunt malnutriți, „pacienții tolerează tratamentele mai puțin bine, trebuie să reducă dozele, iar acest lucru le afectează prognosticul”, explică ea, menționând o membră care era în post și, prea obosită, a trebuit să-și suspende tratamentul.

În speranța de a contracara efectele secundare ale tratamentelor sau de a-și îmbunătăți starea de bine, multe persoane afectate de cancer recurg și la suplimente alimentare, adesea fără sfatul medicului, potrivit mai multor oncologi. Cu toate acestea, aceste suplimente pot perturba eliminarea anumitor tratamente de către organism. „La Gustave-Roussy, vedem în fiecare an mai multe persoane care dezvoltă insuficiență renală sau hepatită din cauza unei interacțiuni între un supliment alimentar și un medicament anticancerigen”, explică dr. Di Palma, subliniind necesitatea unui climat de încredere cu pacientul.

Pacienții cu cancer, ținte pentru indivizi rău intenționați

Mai vulnerabile, persoanele cu cancer sunt, de asemenea, „ținte principale pentru indivizi rău intenționați sau mișcări mai structurate”, avertizează Hugues Gascan, președintele Grupului pentru Studiul Fenomenelor Sectare (GéPS). El îndeamnă oamenii să nu „disocieze abuzul terapeutic de abuzul de tip sectar”, citând ca exemplu „medicina germanică”, promovată de Ryke Geerd Hamer și bazată pe ideea falsă că cancerul provine dintr-un „nod psihologic”. Această abordare a dat naștere la „decodarea biologică sau reprogramarea celulară, vândută ca leac pentru cancer”, notează el.