Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială a Cancerului: „Investim în programe de screening și în capacitatea sistemului de a identifica boala înainte să fie o urgență”

De Ziua Mondială a Cancerului, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a postat pe Facebook un mesaj dedicat pacienților oncologici și eforturilor făcute în ultimii ani pentru îmbunătățirea diagnosticului în România.

Ministrul a spus că este esențial ca pacienții oncologici din țară să aibă acces la tratamente bune și ca spitalele din să fie mai bine dotate cu aparatură adecvată.

El a declarat că în România, lupta cu cancerul nu ține doar de medicamente, ci și de cât de repede sunt luate deciziile.

„Astăzi suntem cu gândul la toți cei care luptă sau au luptat cu una dintre cele mai grele provocări: cancerul. Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Cancerului. Un moment potrivit să vorbim despre ce putem face mai devreme, nu mai târziu.”, a transmis Alexandru Rogobete.

„În lupta cu cancerul, nu toate deciziile sunt strict medicale. Unele țin de timp. De a afla din timp, de a nu amâna, de a merge la control. Momentul în care boala este descoperită poate schimba radical un diagnostic și un parcurs de viață.”, a mai scris acesta.

Alexandru Rogobete a precizat că au fost făcute investiții consistente în programele de screening și în dotarea spitalelor. Potrivit ministrului, au fost achiziționate 124 de mamografe, iar peste 47 de spitale au fost dotate cu echipamente pentru investigații ginecologice necesare depistării cancerului de col uterin.

„Mai mult acces la investigații înseamnă șanse reale ca boala să fie descoperită la timp, când intervenția este mai eficientă și mai puțin agresivă”, a scris el.

Alexandru Rogobete a scris și despre cât de important este accesul pacienților la tratamente moderne de vindecare și tratare a bolii.

Acesta a amintit că, în luna septembrie a anului trecut, au fost introduse 41 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 sunt destinate tratamentului cancerului. „Pentru pacienți, asta înseamnă opțiuni, continuitate și tratamente care nu mai sunt inaccesibile”, a explicat ministrul Sănătății.

Despre infrastructura medicală, Rogobete a afirmat că este esențială pentru tratamentul oncologic.

Radioterapia, una dintre componentele tratamentului, a beneficiat de investiții majore. Prin Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost realizate de la zero 12 centre de radioterapie, echipate la standarde actuale.

Aceste investiții, spune Alexandru Rogobete, înseamnă acces mai bun la tratament, timpi de așteptare mai mici, servicii medicale mai aproape de pacienți.

Ministrul a menționat că în prezent se lucrează la dezvoltarea unui nou institut de oncologie la Timișoara, gândit ca un centru regional pentru vestul țării, cu servicii integrate de diagnostic.

„Este o abordare care pune oncologia într-un cadru unitar și coerent, cu pacientul în centru”, a spus Alexandru Rogobete.

„Am investit și în chirurgia de precizie, pentru că fiecare detaliu contează în tratamentul pacienților oncologici. În spitalele publice din România, tehnologia chirurgicală avansată asistată robotic devine tot mai prezentă, prin programe susținute, astfel încât intervențiile complexe să fie mai exacte. Programe precum AP-ROBOTICA susțin spitalele publice care folosesc roboți chirurgicali.”, a declarat acesta.