Aviz pentru bugetul Sănătății pe 2026. Rogobete: Mă aștept la o rectificare undeva în vară – toamnă

Aviz pentru bugetul Sănătății pe 2026. Rogobete: Mă aștept la o rectificare undeva în vară – toamnă

S-a primit avizul pentru bugetul pe anul 2026, spune, luni, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Este un buget mai mare decât execuția în anul 2025, dar ministrul se așteaptă ca în privința programelor naționale de sănătate și a programelor de screening ca să fie necesară o sumă suplimentară.
Aviz pentru bugetul Sănătății pe 2026. Rogobete: Mă aștept la o rectificare undeva în vară - toamnă
Laura Buciu
16 mart. 2026, 19:14, Politic

Rogobete a spus luni că se așteaptă la o rectificare „undeva în vară – toamnă, când se va face, unde aceste programe să fie completate”.

Ministrul Alexandru Rogobete a mai spus că în prima parte a anului, bugetul Ministerului Sănătății poate derula programele naționale de sănătate, programele de acțiune prioritare și investițiile prognozate în Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Față de execuția bugetară de anul trecut, este un buget mai mare cu aproximativ 3 miliarde și jumătate de lei, mai mic în schimb față de alocarea inițială de anul trecut, dar este această diferență. Sigur că se regăsește în bugetul executat în Planul Național de Redresare și Reziliență. Așa cum bine știți, Ministerul Sănătății are o execuție astăzi de 88% din Planul Național de Redresare și Reziliență”, a mai spus ministrul.

Potrivit ministrului Sănătății, toate măsurile începute anul trecut și pe care Ministerul Sănătății și le dorește anul acesta vor fi pornite în prima parte a anului, însă bugetul nu va fi suficient până la finalul anului 2026.

„Din acest motiv am spus că cu siguranță va fi nevoie de o rectificare pozitivă pe finalul anului pentru a completa aceste programe. Dar prin modalitatea în care construim programele și distribuim sumele aferente acestora, încercăm să pornim toate programele importante, în special cele de schimb și prevenție, pe care le-am anunțat și care sunt absolut necesare”, a mai spus Rogobete.

