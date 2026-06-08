Platforma e-Licitații ANAF: 18 milioane de lei încasați la buget în primele 2 luni de la lansare

Platforma lansată în 30 martie a generat, în puțin peste două luni, încasări directe de 15,3 milioane de lei din licitații online. În plus, statul a mai recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat datoriile după publicarea bunurilor pe platformă, înainte de finalizarea procedurilor de executare silită.

În total, de la lansare până în prezent, au fost adjudecate 78 de licitații, cu prețuri finale cu 17% mai mari, în medie, față de prețurile de pornire.

„e-Licitații ANAF arată foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperați mai rapid la buget, transparență mai mare și acces mai larg pentru cetățeni. Totodată, faptul că în 17 cazuri contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor confirmă un lucru important: procedurile vizibile și clare cresc conformarea”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Platforma a înregistrat 1.727.885 de vizitatori unici și 70.009.885 de accesări.

Platforma e-Licitații ANAF extinde accesul publicului la procedurile de valorificare a bunurilor sechestrate și permite participarea unui număr mai mare de persoane interesate, indiferent de localitate. Prin creșterea vizibilității și a concurenței între participanți, statul poate obține prețuri mai bune, iar procedurile devin mai transparente.