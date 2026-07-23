Ion Sterian: Transgaz lucrează la studiile de fezabilitate pentru interconectarea Maramureșului și Bucovinei. Beneficiile conductei Borșa – Cârlibaba – Vatra Dornei

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a ajuns joi în vizită de lucru în județul Maramureș, la invitația lui Gabriel-Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, după o serie de deplasări în teritoriu la obiecivele de investiții aflate în diferite faze de execuție.

Transgaz, prima multinațională a României, fiind operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale atât din România și din Republica Moldova, este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care are pachetul majoritar de 58,5% din acțiuni, deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Agenda de lucru a cuprins vizite la obiectivele investiționale ale Transgaz aflate pe teritoriul județului Maramureș, întâlnire de lucru cu primarii UAT-urilor din Maramureșul Voievodal. La această întâlnire alături de Ion Sterian și Gabriel Zetea au mai fost prezenți Mircea Man, secretar general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), reprezentanți ai Parlamentului României în zonă precum și reprezentanți ai altor autorități interesate de invesțiile în dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale.

„Avem invitați și astăzi și mâine în întâlniri. Astăzi pentru Maramureșul Voievodal și primarii din, din Țara Lăpușului. (….) Mâine vor fi întâlniri cu reprezentanții autorităților locale din Țara Codrului. Îi mulțumesc domnului președinte al Transgaz, domnul Sterian Ion, care deja este un prieten al județului Maramureș, care a pornit în Maramureș investiții cu mult înainte de a fi pornit în alte părți ale, ale țării. L-am văzut în ultimele săptămâni prezent în foarte multe regiuni ale României, chiar ieri la Satu Mare, în care discută despre investiții în magistralele gaz. Noi deja am trecut de faza asta în Maramureș, cu sprijinul domniei sale în primul rând. Pentru asta îi mulțumim încă o dată. Îi strâng mâna virtual și de fiecare dată, public sau în orice context, eu o să-i mulțumesc pentru că a demonstrat cu fapte că e un prieten al Maramureșului (….).Știm cu toții până acum ce finanțări am avut prin programul național Anghel Saligny pentru rețelele de distribuție, care sunt absolut insuficiente.(….).Dar poate din întâlnirile pe care le avem în perioada asta se nasc idei, facem propuneri către Guvernul României pentru a găsi alternative la finanțări. Scopul este să avem gaz la populație. Rămânem în continuare cu treizeci și ceva la sută din județul Maramureș conectat la rețeaua de gaz, în condițiile în care vedem atât de multe localități care nu mai pot nici măcar să ajungă în propriile păduri să-și facă tăieri de lemn de foc pentru populație”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, în cadrul întâlniririi de lucru cu primarii UAT-urilor din Maramureșul Voievodal și Tara Lăpușului.

Rol strategic în dezvoltarea zonei

La rândul său, șeful Trasgaz a subliniat în cadrul întâlnirii de lucru cu primarii UAT-urilor din Maramureșul Voievodal și Tara Lăpușului, rolul strategic al companiei Transgaz în dezvoltarea durabilă și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, a economiei, investițiile efectuate în această parte a țării pentru dezvoltarea alimentării cu gaze naturale a localităților și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestei zone:

„Am venit cu mare drag aici, după un tur așa care a început alaltăieri la Bihor, a urmat apoi la Satu Mare și astăzi la o oră de bilanț cu dumneavoastră aici. Sunt onorat că sunt prezent aici cu colegii mei. Am venit la o evaluare a situației actuale care există și aș dori ca fiecare primar sau cei care au probleme de rezolvat cu Transgaz să le spuneți care sunt. Eu vă promit că Documentațiile dumneavoastră vor intra cu celeritate la aprobare, ca să puteți să faceți pașii următori în continuare (….) Prin realizarea conductei Sighetul Marmației -Vișeul de Sus -Borșa, în valoare de 100 milioane lei (aprox. 19,1 milioane euro) se asigură alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului contribuind semnificativ la dezvoltarea economică durabilă a zonei. Totodată realizarea acestui obiectiv a creat premisele interconectării zonei de Nord –Vest a țării (Maramureș) cu zona de Nord – Est a țării (Bucovina) (….) Dumneavoastră sunteți unul dintre acele județe cu o infrastructură dezvoltată de transport gaze naturale, peste 350 km conducte de transport gaze naturale, peste 28 km racorduri de alimentare și 32 stații de reglare măsurare pentru alimentarea cu gaze naturale a localităților, în vederea creșterii nivelului de trai al populației, dezvoltării industriei mari și mici, a prelucrării resurselor din zona dumneavoastră”, a explicat Ion Sterian.

„Referitor la strategia de dezvoltare a județului Maramureș, am discutat cu domnul Președinte al Consiliului Județean, un om cu o experință extraordinară, un om cu empatie față de oameni, de comunitate și care cunoaște foarte bine Maramureșul, am discutat despre faptul că într-o etapă ulterioară, Transgaz are în strategie, deja se lucrează la Studiile de fezabilitate interconectarea celor 2 zone, Maramureș (conducta Sighetul Marmației – Borșa, obiectiv finalizat) și Bucovina (conducta Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, obiectiv pus în funcțiune), prin realizarea unei conducte pe direcția Borșa – Cârlibaba – Vatra Dornei, asigurându-se astfel alimentarea cu gaze pentru zonele aferente din două direcții și echilibrarea sistemului național de transport gaze naturale”, a declarat șeful Transgaz.

Mircea Man, secretarul general al ANRE, a subliniat faptul că infrastructura de transport gaze naturale a județului Maramureș este dezvoltată, dat fiind faptul că a existat și există un management performant al acestei dezvoltări, o strategie clară de urmat în ceea ce privește investițiile în sectorul energetic, că au fost depuse și se depun în contiunare eforturi susținute de către toți factorii decizionali, pentru ca aceasta să asigure dezvoltarea economică și socială durabilă a județului și să se obțină finanțările necesare.

Zona Maramureș istoric o zonă axată pe turism beneficiază de locuri de cazare în hoteluri, precum și o variată rețea de pensiuni turistice și agroturistice, baze de tratament și săli de sport pentru medicina de recuperare. Aici putem aminti stațiunea turistică de interes național Borșa și stațiunile turistice de interes local Ocna Șugatag, Moisei, Oncești. Până în prezent în județul Maramureș s-au racordat la conducta de transport gaze naturale DN400 Apa – Negrești Oaș – Sighetu Marmației finalizată și pusă în funcțiune în anul 2005, Municipiul Sighetu Marmației, iar comunele Remeți, Săpânța și Sarasău au solicitat în 2017, prin Consiliile Locale, acord de acces la SNT, conform legislației în vigoare (Ordin 82/2017, emitent ANRE).

Conducta Sighetu Marmației-Vișeu de Sus-Borșa, DN 300, are o lungime de 88 km și o capacitate de transport de 42.500 mc/h (372 mil. mc/an). Prin HG 425 din 27.05.2020 proiectul Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa a fost declarat proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Amplasamentul obiectivului se află pe teritoriul administrativ al municipiului Sighetu Marmației, al orașelor Vișeu de Sus, Dragomirești și Săliștea de Sus respectiv al comunelor Sarasău, Vadu Izei, Giulești, Oncești, Bârsana, Strâmtura, Rozavlea, Șieu, Bogdan Vodă, Vișeu de Jos, Săcel și Moisei, județul Maramureș.

Este vorba de aproximativ 98.379 de locuitori, 37.147de gospodării și 153 de instituții publice (școli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 2000 de agenți economici sunt beneficiarii acestei investiții într-o zonă în care turismul ecumenic și de agrement (sunt zeci de pensiuni agroturistice), prelucrarea lemnului, agricultura și păstoritul, comerțul sunt printre principalele îndeletniciri. Proiectul are și un impact direct asupra problemelor schimbărilor climatice și protecția mediului, prin reducerea semnificativă a exploatării masei lemnoase din partea de nord – vest a țării, au transmis oficialii companiei.