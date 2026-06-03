Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Lucrările la Centrul Zerlendi din București au fost reluate după deblocarea finanțării. Constructorul a revenit pe șantier

Lucrările la Centrul Zerlendi din București au fost reluate după deblocarea finanțării. Constructorul a revenit pe șantier

Lucrările la Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi din București au fost reluate după aprobarea unei hotărâri de guvern care permite continuarea finanțării proiectului.
Lucrările la Centrul Zerlendi din București au fost reluate după deblocarea finanțării. Constructorul a revenit pe șantier
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Oana Antipa
03 iun. 2026, 12:05, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministerul Sănătății a anunțat că au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai investiției, etapă necesară pentru continuarea implementării proiectului și efectuarea plăților.

Ca urmare a acestei decizii, constructorul a revenit pe șantier, iar lucrările pot continua conform graficului de execuție.

Cseke Attila: Proiectul este esențial pentru sănătatea publică

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că actualizarea indicatorilor tehnico-economici era o condiție obligatorie pentru deblocarea finanțării.

Acesta a precizat că săptămâna trecută au fost alocate 1,2 miliarde de lei de la bugetul de stat pentru continuarea finanțării celor șase spitale incluse în PNRR.

„Este un proiect esențial pentru sănătatea publică și pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din România”, a adăugat Cseke Attila.

Investiție de peste 640 de milioane de lei

Valoarea actualizată a proiectului este de 640,2 milioane de lei, inclusiv TVA. Noua unitate medicală va fi construită în cadrul Institutul Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Clădirea va avea o suprafață desfășurată de aproape 15.750 de metri pătrați și va include subsol, parter, patru etaje și un etaj tehnic. Centrul va avea 115 paturi pentru spitalizare continuă.

Proiectul prevede și realizarea unui bloc operator cu trei săli de operație. Totodată, vor fi amenajate laboratoare moderne, spații pentru cercetare și învățământ medical, precum și o infrastructură digitală integrată. Sistemele informatice vor putea comunica cu principalele platforme utilizate în sistemul sanitar.

Finanțare prin PNRR

Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul componentei dedicate sănătății, precum și din fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Autoritățile estimează că noua unitate va contribui la modernizarea serviciilor de diagnostic și tratament pentru pacienții cu tuberculoză și la consolidarea infrastructurii medicale de specialitate din România.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Marele Iker Casillas a șocat o jurnalistă: „Groaznic. Nici nu putea vorbi... Articula «da» și «nu»!”
GSP.ro
Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
CFR Marfă, radiografia unui faliment: căpușată de partide și afaceriști, management ineficient. Cine profită din dispariția colosului feroviar
Libertatea
Cinci alimente care combat respirația urât mirositoare. Soluții naturale recomandate pentru halenă
CSID
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia