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Ministerul Sănătății anunță plăți record de peste 438 de milioane de lei din PNRR. Banii merg către spitale, digitalizare și cabinetele medicilor de familie

Ministerul Sănătății a anunțat că a efectuat, în această săptămână, plăți în valoare de 438,1 milioane de lei pentru proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ministerul Sănătății anunță plăți record de peste 438 de milioane de lei din PNRR. Banii merg către spitale, digitalizare și cabinetele medicilor de familie
Oana Antipa
26 iun. 2026, 14:52, Social
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Potrivit instituției, este cea mai mare sumă plătită într-o singură săptămână pentru investițiile derulate prin acest program.

Ministerul precizează că fondurile reflectă accelerarea implementării proiectelor de infrastructură spitalicească și prespitalicească.

Sumele au fost direcționate către șantiere aflate în execuție și către achiziția unor echipamente medicale.

Investiții în spitale, digitalizare și medicina de familie

O parte importantă a finanțării este destinată construirii și modernizării infrastructurii spitalicești.

Fonduri sunt alocate și pentru digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sistemul sanitar.

Programul finanțează, totodată, renovarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie din întreaga țară.

Alte investiții vizează creșterea siguranței pacienților prin achiziția de echipamente moderne pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.

Ministerul alocă fonduri și pentru extinderea și dotarea secțiilor de terapie intensivă destinate nou-născuților.

Cseke Attila: Proiectele au trecut de la planuri la implementare

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, afirmă că plățile confirmă trecerea proiectelor finanțate prin PNRR în etapa de implementare.

„Sumele plătite reprezintă confirmarea faptului că proiectele din PNRR au trecut de pe hârtie direct în realitate. Vorbim despre șantiere active, echipamente care încep să ajungă în spitale și o transformare profundă a condițiilor în care sunt tratați românii, de la cabinetul medicului de familie și până la cele mai complexe secții de terapie intensivă neonatală”, a declarat ministrul.

Monitorizarea proiectelor continuă

Ministerul Sănătății anunță că va continua să urmărească îndeaproape stadiul de implementare al tuturor proiectelor finanțate prin PNRR.

Obiectivul îl reprezintă respectarea graficelor de execuție și utilizarea integrală și eficientă a fondurilor europene puse la dispoziția României.

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