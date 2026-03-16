Australianul care a inventat un tratament anti-cancer pentru câinele său fără să aibă studii medicale

Povestea a atras atenția experților pentru potențialul pe care astfel de tehnologii l-ar putea avea în medicina personalizată.

Paul Conyngham, specialist în învățare automată și analiză de date, a apelat la inteligența artificială după ce Rosie, o metisă de Staffordshire Bull Terrier și Shar Pei în vârstă de opt ani, a fost diagnosticată cu cancer mastocitar, o formă agresivă de cancer la câini.

IA pentru crearea unui plan de tratament

Medicii îi dăduseră animalului doar câteva luni de trăit, după apariția unor tumori mari pe unul dintre picioarele din spate.

Nemulțumit de perspectivele oferite de tratamentele standard, Conyngham a decis să exploreze soluții bazate pe inteligență artificială.

Cu o experiență de aproximativ 17 ani în domeniul tehnologiei, el a folosit ChatGPT pentru a dezvolta un plan de tratament și programul de inteligență artificială AlphaFold pentru a analiza structurile proteinelor implicate în cancer.

„ChatGPT a ajutat pe tot parcursul acestui proces”

Antreprenorul a conceput un vaccin personalizat pe bază de ARNm, destinat să vizeze mutațiile specifice din tumora lui Rosie.

Pentru realizarea proiectului, el a colaborat cu cercetători de la University of New South Wales, iar vaccinul i-a fost administrat câinelui în luna decembrie.

„Am luat tumora ei, am secvențiat ADN-ul, l-am convertit din țesut în date și am folosit aceste date pentru a găsi problema în ADN-ul ei și apoi pentru a dezvolta un leac pe baza acestora”, a declarat Conyngham într-o emisiune difuzată de Today Show.

„ChatGPT a ajutat pe tot parcursul acestui proces”, a adăugat el.

La șase săptămâni, a fugit după un iepure

Potrivit antreprenorului, rezultatele sunt încurajatoare.

Tumora lui Rosie s-ar fi redus la aproximativ jumătate din dimensiunea inițială, iar starea generală a câinelui s-a îmbunătățit vizibil.

„În decembrie, avea un nivel scăzut de energie, deoarece tumorile îi creau o povară imensă.

La șase săptămâni după tratament, eram în parcul pentru câini când a văzut un iepure și a sărit gardul ca să-l alunge”, a povestit Conyngham.

Un proces anevoios

„Nu-mi fac nicio iluzie că acesta este un leac, dar cred că acest tratament i-a adus lui Rosie mult mai mult timp și o calitate a vieții mai bună.”

Procesul nu a fost însă lipsit de dificultăți. Antreprenorul a trebuit să obțină aprobări etice pentru administrarea tratamentului, procedură care a durat aproximativ trei luni.

Cazul a stârnit interes în rândul specialiștilor, care consideră că astfel de inițiative ar putea demonstra potențialul inteligenței artificiale în dezvoltarea unor terapii personalizate împotriva cancerului.

Deși rezultatele trebuie validate prin cercetări științifice riguroase, experții spun că tehnologiile de analiză genetică și inteligența artificială ar putea accelera în viitor descoperirea unor tratamente adaptate fiecărui pacient.