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„Omul-Păianjen din Yemen” a murit după o cădere într-un crater vulcanic. Imaginile surprind ultimele sale secunde

Un aventurier celebru pe rețelele sociale pentru escaladările sale extreme a murit după ce a căzut într-un crater vulcanic din Yemen. Bărbatul, supranumit „Omul-Păianjen din Yemen”, încerca să urce un perete stâncos fără niciun echipament de protecție, transmite AP.
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15 iun. 2026, 08:07, Știri externe
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Al-Qaqa Ibn Antar, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața vineri după ce a căzut în craterul vulcanic Hardah Dam, situat în provincia Dhale din sudul Yemenului, au anunțat autoritățile locale. Momentul tragediei a fost surprins într-un videoclip publicat de Autoritatea pentru Apărare Civilă. În imagini, Antar poate fi văzut cățărându-se pe un perete abrupt de stâncă fără corzi sau alte sisteme de siguranță. La un moment dat își pierde priza și cade în gol, mai scrie AP.

Al-Qa’qa’ bin Antar, acrobat din Yemen. Sursa foto: X

O cădere de peste 100 de metri

Potrivit autorităților, aventurierul urca pe pereții craterului Hardah Dam, o formațiune vulcanică spectaculoasă cunoscută pentru pereții săi abrupți și lacul cu apă sulfuroasă aflat la bază. Craterul are aproximativ 120 de metri adâncime. Echipele de intervenție, inclusiv scafandri și specialiști în salvări acvatice, au fost mobilizate pentru recuperarea trupului. Operațiunea a durat aproximativ patru ore din cauza terenului dificil și a accesului extrem de complicat. Corpul lui Antar a fost găsit la circa 30 de metri sub suprafața apei.

Devenise celebru pe internet

Al-Qaqa Ibn Antar era cunoscut în Yemen și pe rețelele sociale pentru videoclipurile în care realiza ascensiuni periculoase pe stânci și formațiuni montane fără echipamente de protecție. Numeroase imagini publicate de acesta îl arătau suspendat de marginea unor prăpăstii, folosindu-și doar mâinile pentru a se menține. Clipurile sale adunau frecvent milioane de vizualizări și i-au adus porecla de „Omul-Păianjen din Yemen”.

Al-Qa’qa’ bin Antar, acrobat din Yemen. Sursa foto: X

După accident, Autoritatea pentru Apărare Civilă a transmis un apel către practicanții sporturilor extreme și ai activităților de aventură să respecte măsurile de siguranță și să utilizeze echipamente adecvate de protecție. Autoritățile au subliniat că lipsa echipamentului de securitate a fost un factor major în producerea tragediei.

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