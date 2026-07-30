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Pompierii români sting incendii pentru a proteja locuințele din Franța

Pompierii români aflați în misiune în Franța au fost dislocați, încă de miercuri, în departamentul Var, acolo unde incendiile de pădure amenință să se răspândească spre casele oamenilor.
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Daiana Rob
30 iul. 2026, 09:37, Social
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Astfel, pompierii au fost trimiși să oprească răspândirea incendiului, ca flăcările să nu ajungă la locuințele oamenilor din localitatea Brignoles.

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„În cursul zilei de ieri, 29 iulie, modulul național specializat de stingere a incendiilor de pădure a fost dislocat în apropierea localității Brignoles, în departamentul Var, pentru executarea unei misiuni de protecție a unui ansamblu de locuințe amenințat de incendiul de pădure aflat în evoluție”, informează IGSU.

Pompierii români au continuat să lucreze chiar și noaptea, prin misiuni de patrulare și stingerea focarelor active. Aceștia au lucrat pentru a împiedica extinderea incendiului și au protejat zona care se afla în responsabilitatea lor.

Autospecialele de stingere au fost dispuse pe aliniamentul de apărare stabilit, iar autocisterna de mare capacitate, cu un volum de 30.000 de litri, a fost amplasată la aproximativ un kilometru de dispozitivul de intervenție, într-o poziție care a permis alimentarea rapidă cu apă a autospecialelor, în funcție de necesitățile operative, potrivit IGSU.

Incendiul de pădure continuă să se manifeste în apropierea localității Brignoles, iar evoluția acestuia este monitorizată permanent de salvatorii francezi.

Modulul românesc acționează integrat în dispozitivul operativ coordonat de acestea, îndeplinindu-și misiunile în sectorul de responsabilitate repartizat.

La acest moment, pompierii români, cu autospecialele din dotare, sunt pregătiți să acționeze în funcție de evoluția situației operative și de solicitările autorităților franceze, informează IGSU.

Aceștia se află în Franța, încă de la începutul lunii iulie, prin intermediul mecanismului european de protecție civilă. Pompierii români, alături de  salvatori din alte țări europene acordă sprijin Franței pentru ținerea sub control a incendiilor masive de pădure, care afectează sudul, dar și sud-vestul țării.

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