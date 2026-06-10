Vaccinurile anti-cancer bazate pe mRNA obțin rezultate promițătoare în unele dintre cele mai agresive forme ale bolii

Interesul pentru vaccinurile oncologice personalizate crește rapid, iar cercetătorii consideră că tehnologia ar putea deschide o nouă etapă în lupta împotriva bolii, chiar dacă în Statele Unite finanțarea unor proiecte mRNA a fost redusă în ultimele luni, scrie Reuters.

Rezultate care depășesc așteptările în melanom și cancer pancreatic

Una dintre cele mai avansate cercetări este dezvoltată de Moderna și Merck. Cele două companii testează un vaccin mRNA personalizat, administrat împreună cu imunoterapie, pentru pacienții cu melanom. Datele prezentate arată că tratamentul a reușit să țină boala sub control timp de cinci ani la un număr semnificativ de pacienți, un rezultat considerat important într-un domeniu în care recidivele reprezintă una dintre principalele provocări.

În paralel, cercetătorii de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center și BioNTech au raportat rezultate încurajatoare în cancerul pancreatic. Dintre opt pacienți la care sistemul imunitar a răspuns la vaccinul personalizat, șapte erau încă în viață după o perioadă de până la șase ani de la tratament. Un studiu internațional de fază a doua, care include 260 de pacienți, este deja în desfășurare pentru confirmarea acestor rezultate.

Cum funcționează vaccinurile mRNA împotriva cancerului

Spre deosebire de vaccinurile clasice, care pregătesc organismul să recunoască virusuri sau bacterii, vaccinurile oncologice mRNA sunt concepute pentru fiecare pacient în parte. Cercetătorii analizează mutațiile specifice ale tumorii și creează un vaccin personalizat care instruiește sistemul imunitar să identifice și să atace celulele canceroase. Specialiștii compară mRNA cu un „software biologic” care poate fi programat pentru a transmite organismului instrucțiuni precise privind combaterea bolii. Această flexibilitate explică de ce tehnologia este considerată una dintre cele mai promițătoare direcții din medicina modernă.

Speranțe și pentru unele dintre cele mai agresive forme de cancer

O altă zonă de interes este tratamentul glioblastomului, un cancer cerebral cu o rată de supraviețuire la cinci ani de sub 7%. La Universitatea din Florida, cercetătorii dezvoltă un vaccin experimental bazat pe nanoparticule lipidice capabile să stimuleze rapid răspunsul imunitar împotriva tumorii. Specialiștii avertizează că este prea devreme pentru concluzii definitive, însă consideră că orice progres împotriva glioblastomului ar putea avea implicații majore pentru tratamentul multor alte tipuri de cancer.

O piață care ar putea depăși 8 miliarde de dolari

Peste 130 de studii privind vaccinurile oncologice au fost prezentate în această lună la reuniunea Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO), semn al interesului tot mai mare pentru acest domeniu. Potrivit estimărilor industriei, piața vaccinurilor personalizate împotriva cancerului ar putea ajunge la aproximativ 8,5 miliarde de dolari anual până în 2034. Deși dezbaterea privind tehnologia mRNA continuă în Statele Unite, comunitatea științifică vede în aceste rezultate unul dintre cele mai importante fronturi de cercetare din oncologie, cu potențialul de a transforma modul în care sunt tratate unele dintre cele mai dificile forme de cancer.