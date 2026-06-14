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Experți în turism: Singurul lucru pe care toată lumea trebuie să-l verifice, altfel riscă să-și strice vacanța

Mii de oameni așteaptă cu nerăbdare vacanțele de vară, însă există o verificare esențială care trebuie făcută înainte de plecare. Mulți călători au fost deja luați prin surprindere, iar vacanțele lor, câștigate cu greu, s-au transformat într-un coșmar.
Experți în turism: Singurul lucru pe care toată lumea trebuie să-l verifice, altfel riscă să-și strice vacanța
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
14 iun. 2026, 22:36, Life-Inedit
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Expertul în turism Simon Calder a avertizat recent că „mii și mii” de oameni nu și-au dat seama de problemă decât când era deja prea târziu, pierzând complet vacanțele rezervate, potrivit Express.

Pentru a preveni ca acest lucru să se întâmple și altor turiști, au fost consultați mai mulți experți în turism cu privire la cea mai importantă verificare pe care fiecare persoană trebuie să o efectueze înainte de a se îndrepta spre aeroport.

Toți au fost de acord că cei care călătoresc în Europa trebuie nu numai să verifice data de expirare a pașaportului, ci și să se asigure că acesta a fost eliberat cu mai puțin de 10 ani în urmă.

Oricine călătorește în UE sau în spațiul Schengen nu mai poate deține un pașaport vechi de peste 10 ani la sosirea la destinație. De asemenea, acesta trebuie să rămână valabil cel puțin trei luni după data la care intenționează să se întoarcă acasă.

Verificarea pe care fiecare persoană trebuie să o facă

Francis Hellyer, CEO al tickadoo, a declarat: „Oamenii verifică data de expirare, văd că mai sunt câteva luni și se relaxează. Dar pentru a intra în UE, autoritățile de la frontieră nu țin cont de data de expirare, ci de data eliberării. Dacă pașaportul are mai mult de 10 ani în ziua în care aterizezi, poți fi respins la poartă chiar dacă mai ai opt luni de valabilitate. Verificați data eliberării, nu doar data de expirare”.

Natasha Inglis, director de implementare, a adăugat: „Pașaportul tău ar putea fi încă valabil, dar asta nu înseamnă întotdeauna că este valabil pentru călătorie. Majoritatea călătorilor se uită doar la data de expirare a pașaportului, dar data eliberării este la fel de importantă. Pentru călătoriile în țările UE, pașapoartele trebuie să aibă mai puțin de 10 ani în ziua sosirii. Aceasta înseamnă că anumite pașapoarte valabile ar putea fi totuși respinse la aeroport, așa că este cu adevărat crucial să verificați ambele date înainte de a călători”.

Patrick Hill, directorul Paramount Cruises, a dezvăluit că observă „din ce în ce mai mulți” turiști care încalcă regulamentele, în special cei care fac rezervări de ultim moment.

El i-a încurajat pe călători să verifice valabilitatea pașaportului înainte de a face o rezervare, nu doar înainte de plecare, și să țină cont de regulile actualizate privind data eliberării de 10 ani.

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