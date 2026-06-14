Ghid de călătorie. Care sunt cele mai sigure destinații pentru turism în 2026?

Datele din 2026 arată că nivelul mediu al păcii globale a scăzut cu 0.7% în ultimul an, cu 99 de țări care au înregistrat deteriorări ale indicilor de siguranță. În contrapondere, doar 62 de state au raportat îmbunătățiri. De asemenea, 119 țări sunt mai puțin pașnice decât erau în 2008, potrivit Euronews.

În prezent, există mai multe conflicte active la nivel de stat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Pe fondul Războiului din Ucraina, conflictului din Iran și al războiului civil din Sudan, mediul internațional s-a destabilizat considerabil.

În acest context, guvernele mondiale au extins listele cu zone de risc, spre exemplu, Regatul Unit listează în prezent zone de excluziune în 76 din cele 226 de destinații monitorizate.

Topul celor mai sigure țări pentru vacanțe în 2026

Pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, ratei extrem de scăzute a criminalității și nivelului ridicat de încredere socială. Topul celor mai pașnice cinci națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă, care a urcat o poziție, având cel mai mic scor de conflict din regiunea Asia-Pacific și Elveția, situată pe locul al treilea. Pe poziția a patra se află Slovenia, care a urcat două poziții, devenind o destinație europeană de top și pe poziția a cincea, Irlanda, recunoscută constant pentru ospitalitatea și siguranța sa.

La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Republica Democratică Congo, Ucraina și Israel.

Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure regiuni, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa de Nord se mențin la coada clasamentului.

Schimbări majore pe harta siguranței

Polonia a înregistrat cel mai spectaculos salt din acest an, urcând 23 de poziții până pe locul 22 global, datorită unei îmbunătățiri de 17.5%. Progrese notabile au mai înregistrat Gabon, Lesotho, Ucraina și Turcia, pe fondul unui proces de pace cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan.

De cealaltă parte, Nepalul a suferit cea mai mare deteriorare a scorului (-9.1%) în urma protestelor violente ale „Generației Z” din septembrie 2025, fiind urmat de Ciad, Republica Congo, Pakistan și Tanzania.

Statele Unite ale Americii au cunoscut și ele o scădere cu 4% a indicelui de pace, cauzată de o creștere masivă cu 38.5% a instabilității politice și a demonstrațiilor violente, coborând pe locul 134 în lume.

„Este un ghid excelent pentru stabilitatea generală a unei țări, dar călătorii ar trebui să consulte în continuare avizele oficiale ale ministerului de externe și îndrumările specifice destinației pentru o planificare practică, la fața locului”, a susținut Steve Killelea, fondatorul GPI.

Acesta a avertizat că acest clasament măsoară stabilitatea generală la nivel național și nu riscurile zilnice specifice turiștilor.