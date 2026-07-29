„Mai multe bombe atomice”. Cum descriu experții incendiile care devastează Europa

Potrivit experților, acesta este doar unul dintre semnele că Europa intră într-o nouă eră a incendiilor, arată CNN.

Europa s-a confruntat întotdeauna cu incendii de vegetație, însă acestea devin tot mai extreme pe măsură ce criza climatică se agravează. Pompierii din Franța și Spania încearcă în prezent să țină sub control incendii mai violente și mai imprevizibile decât orice au întâlnit până acum.

Situația vine după sezonul record de incendii de anul trecut din Europa. Specialiștii spun că continentul se alătură unei liste tot mai lungi de regiuni – de la Siberia până la Amazon – care trec prin sezoane extreme de incendii, unul după altul.

„Am intrat într-o eră a incendiilor care nu mai pot fi stinse. Sunt incendii care ard cu intensitatea mai multor bombe atomice”, a declarat Víctor Resco de Dios, lector de inginerie forestieră și schimbări globale.

„Situația cu care ne confruntăm astăzi este cea mai dificilă pe care am înregistrat-o vreodată, cea mai gravă de la Al Doilea Război Mondial”, a declarat, luni, Emmanuel Macron. El a descris incendiile drept „complet fără precedent”.

Fenomenul norilor de foc

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este apariția norilor de foc, cunoscuți drept „pyrocumulonimbus”, care s-au format în weekend în regiunea Gironde, în apropiere de Bordeaux, potrivit autorităților.

Fenomenul este bine documentat în Australia, Canada și Statele Unite – incendiile din Los Angeles din 2025 au produs chiar și o tornadă de foc, însă în Europa este foarte rar.

Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) a precizat că nu poate confirma încă dacă acesta este primul nor pyrocumulonimbus înregistrat în Franța.

Experții spun că și amploarea incendiilor este remarcabilă. Acestea au devastat suprafețe întinse din Franța și Spania, ambele țări solicitând sprijinul Uniunii Europene.

„O criză simultană a incendiilor de vegetație, care afectează mai multe state, este un fenomen rar în Europa”, a declarat Stefan Doerr, directorul Centrului pentru Cercetarea Incendiilor de Vegetație.

Flăcările se apropie de mari orașe, inclusiv în provincia muntoasă Ávila, situată la vest de Madrid, unde autoritățile spun că arde deja cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în Spania.

Experții avertizează că stingerea completă a unor incendii de asemenea amploare este aproape imposibilă până când vegetația combustibilă este consumată sau până la instalarea unor ploi persistente, indiferent de numărul echipelor mobilizate.

„În Australia, în anumite regiuni din SUA și Canada există deja o acceptare a faptului că unele incendii scapă complet de sub control. În Europa persistă încă ideea că astfel de incendii pot fi prevenite în totalitate”, a explicat Stefan Doerr.

De ce sunt aceste incendii atât de grave?

Fiecare incendiu este diferit și influențat de numeroși factori, precum modul de administrare a terenurilor, relieful sau resursele de intervenție. Însă oamenii de știință spun că vremea extremă, agravată de schimbările climatice, este principalul factor care alimentează incendiile din Europa.

Încălzirea globală provoacă alternanțe tot mai bruște între perioade foarte umede și perioade extrem de secetoase. Cercetătorii numesc acest fenomen „efectul de bici”.

Iarna trecută a fost neobișnuit de ploioasă în Franța și Spania, favorizând dezvoltarea abundentă a vegetației. Ulterior, vremea s-a schimbat radical. Din luna mai, Europa Occidentală a fost lovită de valuri succesive de căldură extremă, care au uscat complet vegetația. Această căldură a reprezentat „lovitura de bici” care a transformat vegetația densă într-un combustibil extrem de inflamabil, a explicat cercetătorul Matthew Jones.