Ce este norul pyroCb, fenomenul rar care alimentează incendiile devastatoare din Franța

Norul poate transforma un incendiu într-un sistem capabil să își creeze propriile codiții meteorologice. Specialiștii avertizează că astfel de nori nu sunt doar o consecință a flăcărilor, ci pot contribui la extinderea rapidă și imprevizibilă a incendiilor, relatează Associated Press.

Ce este un nor pyroCb

Un pyrocumulonimbus, prescurtat pyroCb, este un nor de furtună care ia naștere deasupra unui incendiu de proporții.

Căldura extremă degajată de flăcări ridică în atmosferă coloane uriașe de aer fierbinte, fum, cenușă și vapori de apă. Pe măsură ce acestea urcă la altitudini mari și întâlnesc aer mai rece, vaporii se condensează și formează un nor asemănător celor care generează furtuni obișnuite.

La altitudini mari se formează cristale de gheață, iar interacțiunea dintre acestea produce acumulări de sarcini electrice, ceea ce determină apariția fulgerelor.

Cum ajunge norul să alimenteze incendiul

Odată format, norul pyroCb nu mai este doar efectul incendiului, ci devine un factor care îi influențează evoluția. Fulgerele produse de nor pot lovi vegetația din afara perimetrului incendiului și pot aprinde noi focare, uneori la kilometri distanță de flăcările inițiale.

În același timp, curenții puternici de aer generați de furtună modifică direcția și viteza de propagare a incendiului. Rafalele pot împinge flăcările spre zone considerate până atunci sigure, pot fragmenta frontul de foc sau pot accelera înaintarea acestuia.

Meteorologii descriu fenomenul drept un „cerc vicios”, în care incendiul creează norul, iar norul contribuie la intensificarea incendiului.

Fenomen observat pentru prima dată în Franța

Potrivit autorităților franceze, incendiul izbucnit pe 22 iulie în apropierea localității Saumos, din departamentul Gironde, a generat primul nor pyroCb documentat oficial în Franța.

Incendiul a distrus până acum peste 420 de kilometri pătrați de pădure și vegetație, a afectat peste 240 de locuințe și a determinat evacuarea a aproximativ 220.000 de persoane.

Norul s-a format la două zile după izbucnirea incendiului, s-a disipat temporar în cursul nopții, când umiditatea a crescut, apoi a reapărut de mai multe ori.

Un fenomen asociat incendiilor extreme

Norii pyroCb sunt considerați foarte rari în Europa și au fost observați până acum mai ales în Australia, Canada și Statele Unite, în timpul unor incendii de vegetație de amploare excepțională.

Specialiștii avertizează că valurile de căldură și seceta prelungită favorizează apariția incendiilor extreme, ceea ce poate crea condițiile necesare formării unor astfel de nori.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, potrivit datelor climatice internaționale, iar cercetătorii încearcă să stabilească dacă frecvența fenomenelor pyroCb va crește în următorii ani, pe fondul schimbărilor climatice.