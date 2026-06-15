Una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Italia ar putea fi lovită de valuri de 13 metri. Avertismentul lansat de cercetători

Cercetarea, publicată în revista științifică Remote Sensing și citată de Euronews, a analizat două dintre cele mai vulnerabile localități din Parcul Național Cinque Terre – Monterosso și Vernazza – folosind cele mai recente scenarii climatice elaborate de Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC). Potrivit autorilor, nivelul mării ar putea crește cu între 60 de centimetri și 1,17 metri până la mijlocul secolului următor, ceea ce ar amplifica semnificativ riscul de inundații în zonele de coastă.

Porturi, plaje și infrastructură turistică, printre cele mai expuse

Cercetătorii avertizează că cele mai afectate ar putea fi plajele mici, porturile și docurile folosite de turiști și pescari. În scenariile climatice cele mai pesimiste, furtunile puternice ar putea genera valuri de peste 13 metri înălțime. Aceste fenomene ar putea amenința inclusiv linia feroviară care traversează Cinque Terre și care reprezintă una dintre principalele căi de acces pentru milioane de turiști care vizitează anual regiunea.

Autoritățile pregătesc măsuri de adaptare

În fața acestor perspective, specialiștii recomandă măsuri de adaptare care să reducă vulnerabilitatea zonei. Printre soluțiile propuse se numără modernizarea sistemelor de drenaj, ridicarea infrastructurii portuare și protejarea obiectivelor turistice. Parcul Național Cinque Terre lucrează deja la un plan de adaptare la schimbările climatice. O atenție specială este acordată conservării zidurilor de piatră tradiționale care susțin terasele agricole și contribuie la stabilitatea versanților.

Cinque Terre este una dintre cele mai fotografiate regiuni ale Italiei și atrage anual milioane de turiști din întreaga lume. Noile date arată însă că efectele schimbărilor climatice ar putea transforma radical acest peisaj celebru în următoarele decenii, dacă măsurile de protecție nu vor ține pasul cu evoluția fenomenelor extreme.