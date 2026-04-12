Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca Amalfi, dar mai ieftină

Numărul turiștilor britanici din Bulgaria a crescut constant în ultimii ani. Laura Evans-Fisk, o reprezentantă a Eurochange, a constatat că există o creștere masivă a numărului de britanici care își petrec vacanța în Bulgaria, potrivit Express. Ea a arătat că zona Sozopol din sud-estul Bulgariei reprezintă o alternativă pentru Coasta Amalfi din Italia.

„Deși Bulgaria a aderat la zona euro, prețurile pentru lucruri ca mâncarea, cazarea și băuturile sunt încă deosebit de mici în comparație cu alte destinații de vacanță populare precum Grecia, Spania și Italia”, a explicat Evans-Fisk.

Ea a studiat prețurile și a transmis că o bere poate costa mai puțin de 2 euro, iar o masă în jur de 10 euro.

„În plus britanicii nu trebuie să facă compromisuri în ceea ce privește peisajele frumoase și plajele pe care le oferă aceste destinații populare. De fapt, există o mulțime de destinații în Bulgaria care sunt aproape la fel de bune, dar la o fracțiune din cost”, a adăugat specialista.

Sozopol în fruntea listei

Ea a recomandat Sozopol.

„Acest oraș de coastă superb are o atmosferă foarte similară cu Positano și Cinque Terre, din faimoasa Rivieră a Italiei. Zona veche a orașului Sozopol este presărată cu case pitorești din lemn și străzi pietruite care au vedere la coasta uimitoare și la apele albastre strălucitoare”, a spus Evans-Fisk.

Sozopol este unul dintre cele mai vechi orașe de coastă din Bulgaria. Orașul este mult mai puțin aglomerat decât alte destinații europene.

Sozopol găzduiește plajele Kavastie și Harmani, precum și numeroase baruri pe plajă. În oraș sunt numeroase obiective istorice, inclusiv un castel și mai multe biserici.