Medicamentele care au revoluționat slăbitul ar putea ajuta și în lupta cu cancerul

Medicamentele GLP-1, devenite extrem de populare în ultimii ani pentru tratarea diabetului și pentru pierderea în greutate, ar putea avea un beneficiu neașteptat.

Potrivit unor noi cercetări prezentate la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO), aceste tratamente au fost asociate cu un risc mai mic de apariție și progresie a mai multor tipuri de cancer.

Rezultatele provin din peste 20 de studii prezentate în cadrul conferinței desfășurate la Chicago și au atras atenția comunității medicale internaționale, relatează Reuters.

Ce au observat cercetătorii

Analizele au inclus date provenite de la pacienți care utilizează medicamente precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, Victoza sau alte tratamente din aceeași clasă, cunoscută sub denumirea de GLP-1.

Potrivit cercetătorilor, persoanele care au folosit aceste medicamente au prezentat, în mai multe studii, un risc mai redus de dezvoltare a anumitor forme de cancer. O probabilitate mai mică de apariție a metastazelor și rate de supraviețuire mai bune comparativ cu pacienții care nu au urmat astfel de tratamente.

Unul dintre studiile prezentate a analizat peste 110.000 de femei. A constatat că utilizatoarele medicamentelor GLP-1 au avut o probabilitate cu până la 35% mai mică de a dezvolta cancer de sân.

Beneficii observate în mai multe tipuri de cancer

Semnalele pozitive nu s-au limitat la un singur tip de boală.

Un studiu realizat pe peste 12.000 de pacienți a arătat că utilizarea medicamentelor GLP-1 a fost asociată cu un risc cu 38% până la 50% mai mic de răspândire a cancerului către alte organe, în special în cazul cancerului pulmonar, mamar, colorectal și hepatic.

Alte cercetări au identificat rezultate favorabile și în cazul cancerului de prostată, cancerului endometrial, cancerului vezicii urinare și anumitor forme de cancer de sânge.

De asemenea, pacienții care urmau tratamente moderne de imunoterapie au părut să răspundă mai bine atunci când utilizau și medicamente din clasa GLP-1.

De ce ar putea avea acest efect

Oamenii de știință nu cunosc încă exact mecanismul prin care aceste medicamente ar putea influența evoluția cancerului.

Specialiștii cred însă că efectele antiinflamatorii, reglarea nivelului de insulină și interacțiunea cu anumite procese biologice implicate în dezvoltarea tumorilor ar putea juca un rol important.

Inflamația cronică este considerată unul dintre factorii care contribuie la apariția și progresia mai multor forme de cancer, iar reducerea acesteia ar putea explica o parte dintre rezultatele observate.

Cercetătorii cer prudență

Deși concluziile sunt încurajatoare, experții avertizează că majoritatea datelor provin din studii observaționale.

Acest lucru înseamnă că cercetările au identificat o asociere între utilizarea medicamentelor GLP-1 și rezultatele mai bune în cazul cancerului, însă nu pot demonstra că tratamentele sunt cauza directă a acestor beneficii.

Pentru confirmarea efectelor anticancerigene sunt necesare studii clinice controlate, în care medicamentele să fie testate în mod specific în rândul pacienților oncologici.

Medicamentele care continuă să surprindă

Inițial dezvoltate pentru controlul diabetului de tip 2, medicamentele GLP-1 au devenit cunoscute la nivel mondial datorită efectului lor asupra pierderii în greutate.

În ultimii ani, studiile au sugerat că acestea ar putea aduce beneficii și în reducerea riscului cardiovascular, în tratamentul apneei de somn sau chiar în combaterea dependențelor.

Noile rezultate prezentate la ASCO adaugă o posibilă nouă direcție de cercetare: rolul pe care aceste medicamente l-ar putea avea în prevenirea și tratamentul unor forme de cancer.