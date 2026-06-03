Cancerul nu așteaptă: România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE

Dacă succesul unei politici publice se măsoară în vieți salvate, atunci România are puține motive de satisfacție în lupta împotriva cancerului. În 2026, România este ultima din Europa la screening oncologic, pacienții așteaptă peste 1000 de zile pentru acces la tratamente inovatoare. Țara noastră continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalității evitabile din Uniunea Europeană. În timp ce alte state discută despre medicina personalizată și inteligența artificială în sănătate, prea mulți români încă se luptă să obțină la timp un diagnostic, o investigație sau un tratament care le poate salva viața.

„Cancerul nu așteaptă, însă sistemul românesc continuă să le ceară pacienților să o facă”, avertizează FABC, la cea de-a XVIII-a ediție a Conferinței Naționale a Pacienților cu Cancer, desfășurată sub tema „De la Prețul Așteptării la Puterea Acțiunii”, desfășurată la Brașov.

Bolnavii cer acces mai facil la tratamente inovatoare

Timp de trei zile, pacienți, supraviețuitori de cancer, reprezentanți ai autorităților, profesioniști din domeniul sănătății și organizații ale societății civile au analizat principalele bariere care împiedică accesul la diagnostic, tratament și servicii de suport și au formulat propuneri concrete pentru îmbunătățirea parcursului pacientului oncologic din România.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele proiectelor și campaniilor desfășurate de FABC în ultimul an, inclusiv caravanele de informare și testări medicale, programele de navigare a pacienților, inițiativele de digitalizare dezvoltate prin platforma iMedico și proiectele dedicate accesului la screening, diagnostic și îngrijire.

„Pacienții cu cancer nu mai pot plăti prețul așteptării”

În cadrul conferinței, au fost prezentate Rezoluția Supraviețuitorilor 2026 și prioritățile strategice FABC pentru 2027, a fost lansat Manifestul pentru îmbunătățirea parcursului pacientului oncologic și a fost publicat primul Mini Ghid al Supraviețuitorului de Cancer. Aceste documente propun măsuri pentru reducerea timpilor de diagnostic și acces la tratament, asigurarea accesului echitabil la investigații și biomarkeri, dezvoltarea unui program național dedicat supraviețuitorilor de cancer, consolidarea mecanismelor de navigare și coordonare a pacienților în sistemul de sănătate, susținerea reintegrării socio-profesionale și creșterea implicării pacienților în procesele de decizie care le influențează viața.

„Pacienții cu cancer nu mai pot plăti prețul așteptării. România are nevoie de obiective clare, termene asumate și mecanisme de monitorizare care să transforme strategiile și planurile existente în rezultate concrete pentru oameni. Accesul la diagnostic precoce, tratament și servicii de suport trebuie să devină o prioritate reală a sistemului de sănătate”, a declarat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Avertismentul FABC privind proiectul de ordin CNAS

Participanții la conferință au transmis un apel comun către autorități pentru accelerarea reformelor din oncologie, dezvoltarea programelor de screening, reducerea inegalităților de acces la servicii medicale și tratamente inovatoare, precum și pentru includerea sistematică a organizațiilor de pacienți în procesul de elaborare și evaluare a politicilor publice din sănătate.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România atrage atenția asupra proiectului de ordin publicat recent de CNAS, prin care accesul furnizorilor privați la programele naționale de sănătate ar urma să fie decis printr-o formulă administrativă, fără ca instituția să prezinte un studiu de impact care să arate câți pacienți vor fi afectați și care vor fi consecințele asupra accesului la tratament.

„Pacienții nu sunt o formulă matematică, iar dreptul lor la tratament nu poate fi condiționat de calcule birocratice care nu măsoară listele de așteptare, întârzierile diagnostice sau efectele reale asupra sănătății și supraviețuirii”, potrivit FABC.