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Inundații pe Valea Prahovei: Raed Arafat explică cum trebuie să acționăm în situațiile de urgență

Șeful DSU, Raed Arafat, le explică modul în care trebuie să acționăm în situațiile de urgență. Declarațiile șefului DSU vin în contextul inundațiilor de pe Valea Prahovei.
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Daiana Rob
19 iul. 2026, 16:37, Social
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În Bușteni, străzi întregi sunt inudate, mașini au fost luate de viitură pe DN1, unele locuințe au fost afectate, iar pompierii acționează cu pompe pentru a drena apa. A plouat în jur de 40 de litri / mp. într-un interval scurt, sub avertizare de Cod Portocaliu.

Raed Arafat explică care sunt cele mai importante lucruri pe care cetățenii trebuie să le știe, în cazul unor situații de urgență. „Insistăm ca recomandările de la pompieri care vin prin RO-Alert să fie respectate. Sunt momente în care nu există timp pentru a discuta și a convinge că trebuie să se evacueze”, a declarat Raed Arafat, într-o intervenție la postul Digi24.

„Orice informații care provin prin sistemele de avertizare sau direct de la personalul de intervenție, pompieri, jandar, poliție, trebuie să fie respectate. Sunt situații în care astfel de evenimente nu pot fi prevăzute, nu pot fi anticipate”, a declarat șeful DSU.

„Acolo unde recomandă pompierii evacuarea din timp, acest lucru trebuie să fie făcut la momentul în care îl recomandă pompierii și nu mai târziu”, a declarat Raed Arafat. 

DN1, blocat din cauza viiturii

Prefectul Județului Prahova, Daniel Nicodim, a precizat că nordul județului Prahova se află sub Cod Portocaliu încă din această dimineață, dar și că DN1 este blocat din cauza apelor care s-au scurs de pe versant.

Potrivit prefectului, doi pietoni au fost luați de viitură, una dintre aceste persoane a suferit leziuni la brațe. Ambele persoane au fost duse la spital.

Prefectul județului Prahova spune că inundații de asemenea gravitate au fost anul trecut la Sinaia, dar care s-au manifestat „și mai rău, cu și mai mulți răniți”.

„Sper că numărul acestora o să nu crească astfel. În ultima vreme se întâmplă astfel de furtuni care se nasc din senin, durează foarte puțin, dar lasă în urmă efecte devastatoare”, a declarat Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova. 

Prefectul județului Prahova a precizat că este în legătură permanentă cu primarul din Bușteni, cu șeful secției de drumuri naționale SDN Ploiești, care intervin în județul Prahova cu cu utilaje pentru a reda circulația din DN1 și celelalte drumuri care sunt blocate temporar.

Potrivit ANM, este anunțat Cod Portocaliu în patru județe din țară, dar și în Capitală.

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