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Drona explodată în portul Constanța/Arafat explică alerta RO-Alert: „Nu vom lăsa loc la niciun risc”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat vineri de ce mesajul RO-Alert pentru evacuarea zonei din Portul Constanța a fost transmis mai târziu și nu imediat după identificarea dronei care a explodat.
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Oana Antipa
05 iun. 2026, 11:45, Știrile zilei
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Potrivit acestuia, autoritățile au considerat inițial că situația este sub control și că nu se impune evacuarea unei zone extinse.

„Dimineață era considerat că situația este sub control. Situația nu a necesitat să se dea un mesaj RO-Alert de evacuare a zonei”, a declarat Arafat.

El a precizat că, în prima etapă, a fost evacuată doar zona din imediata apropiere a dronei, în urma deciziilor luate de echipele operative aflate la fața locului.

„A fost evacuată zona din jurul dronei”, a spus șeful DSU.

De ce a fost emis ulterior mesajul de evacuare

Raed Arafat a arătat că decizia transmiterii unui mesaj RO-Alert pentru evacuarea preventivă a fost luată după ce autoritățile au constatat că dispozitivul se poate detona fără intervenție externă.

„Acum știm că această dronă poate să se detoneze singură, automat”, a explicat el.

Potrivit acestuia, autoritățile au luat în calcul posibilitatea existenței și a altor drone care ar putea prezenta același risc.

„Există riscul, dacă sunt alte drone, să se întâmple cu ele același lucru, așa că nu vom lăsa loc la niciun risc”, a afirmat Arafat.

Măsura este preventivă

Șeful DSU a subliniat că evacuarea a fost decisă din motive de siguranță și are caracter preventiv.

„Dăm mesajul de evacuare la acest moment preventiv”, a declarat Arafat.

El a adăugat că populația va fi informată imediat ce zona va fi considerată sigură.

„În secunda în care știm că situația este sigură, revenim și anunțăm populația că poate să se întoarcă”, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Autoritățile continuă verificările în zona incidentului pentru a elimina orice risc pentru populație.

Sursă video: Digi 24

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