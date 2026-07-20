Cine este Marie-France van Heel, soția noului premier britanic Andy Burnham

Originară din Țările de Jos, Marie-France van Heel, cunoscută apropiaților sub numele de „Frankie”, l-a cunoscut pe Andy Burnham în 1989, pe când cei doi studiau la Universitatea Cambridge. Relația lor durează de peste trei decenii.

Înainte de căsătorie, van Heel a avut o apariție inedită în emisiunea britanică de întâlniri „Blind Date”, difuzată de ITV în 1992, cu acordul lui Burnham, potrvit BBC. Experiența nu a dus la o relație, iar cei doi și-au continuat povestea împreună.

Cuplul s-a căsătorit în 2000, după nașterea primului lor copil, Jimmy. Andy Burnham a declarat ulterior că venirea pe lume a fiului lor i-a determinat să oficializeze relația. Cei doi mai au două fiice, Rosie și Annie.

Marie-France van Heel are o carieră în marketing și strategie, lucrând de-a lungul timpului pentru companii precum Sky și contribuind la proiecte de identitate vizuală, inclusiv pentru BBC și England Rugby. În prezent ocupă funcția de director de marketing (Chief Marketing Officer) al companiei Iduna, implicată în dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice în Manchester.

Activitatea sa profesională a atras atenția în perioada în care Burnham a fost primar al regiunii Greater Manchester. Acesta și-a declarat interesele relevante și s-a recuzat din toate deciziile care priveau compania Iduna, pentru a evita orice posibil conflict de interese. Autoritatea Combinată Greater Manchester a precizat că fostul primar și-a îndeplinit obligațiile legale privind declararea intereselor.

Potrivit sursei citate, nici Marie-France van Heel, nici cei trei copii ai cuplului nu sunt așteptați să se mute permanent în reședința din Downing Street.