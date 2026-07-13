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SUA: Valurile de căldură provoacă mai multe decese decât uraganele. Noi recorduri de temperatură doborâte

Valurile de căldură din SUA duc la mai multe decese decât uraganele și inundațiile. Temperaturile au doborât recorduri în mai multe zone din țară.
SUA: Valurile de căldură provoacă mai multe decese decât uraganele. Noi recorduri de temperatură doborâte
Ioana Târziu
13 iul. 2026, 07:44, Știri externe
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Valurile de căldură din Statele Unite au doborât recorduri în nordul și vestul țării, potrivit AFP.

În Salt Lake City, capitala statului Utah, și în Billings, cel mai mare oraș din Montana, temperaturile au ajuns la 43 de grade Celsius, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al SUA.

Valorile sunt record pentru ambele orașe, de când au început înregistrările. Acestea au început acum mai bine de 150 de ani, arată sursa citată.

Până acum, barometrul atinsese doar 41- 42 de grade Celsius.

Valul de căldură „va atinge apogeul până marți

Acest „ val de căldură periculos” va continua și „va atinge apogeul până marți”, a avertizat Serviciul Național de Meteorologie al SUA.

Valurile de căldură provoacă mai multe decese în țară decât uraganele și inundațiile. Acestea sunt provocate deși majoritatea clădirilor din Statele Unite sunt dotate cu sisteme de aer condiționat și răcire, potrivit aceleiași surse.

Aceste valuri intense de căldură amenință sănătatea celor mai vulnerabile persoane. De asemenea, ar putea să împiedice lupta împotriva incendiilor de vegetație care devastează Colorado și Utah.

Canicula a dus și la anularea sau amânarea mai multor evenimente de Ziua Independenței Americii, pe 4 iulie.

Alt val de căldură la începutul lunii

Valul de căldură vine în urma unui val de căldură anterior, care a afectat estul Statelor Unite la începutul lunii iulie. Atunci, temperaturile ajungeau aproape de 40 de grade Celsius în unele orașe precum New York și Philadelphia.

În întreaga lume, valurile de căldură devin mai intense și mai frecvente din cauza schimbărilor climatice. Ele sunt cauzate în principal de arderea cărbunelui, petrolului și gazelor, mai arată sursa citată.

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