Taifunul Bavi se îndreaptă spre estul Chinei. Ar putea ajunge chiar și în Taiwan

Taifunul Bavi, cu vânturi maxime susținute de 162 de kilometri pe oră, urma inițial să treacă la nord de Taiwan, aducând ploi torențiale pe insula cu o populație de 23 de milioane de locuitori, începând de vineri seara și până sâmbătă, potrivit Associated Press.

Vineri, școlile au fost închise în Taipei, capitala insulei, iar bărcile de pescuit au fost ancorate una lângă alta în porturile din nordul Taiwanului. Multe zboruri către Japonia, Hong Kong și alte destinații au fost anulate până sâmbătă, deși unele erau încă programate, informează Agenția Centrală de Știri din Taiwan.

Sâmbătă, taifunul ar putea lovi Taiwanul

Traiectoria actuală a taifunului, spre nord-vest, îl va duce peste câteva insule japoneze îndepărtate înainte de a trece la nord de Taiwan, sâmbătă. Până seara, uraganul va ajunge la sud de Shanghai, lângă granița dintre provinciile Fujian și Zhejiang.

Peste 17.000 de persoane au fost evacuate în Zhejiang, iar 170.000 de membri ai echipelor de salvare au fost puși în stare de alertă, potrivit agenției de știri Xinhua.

Provincia Fujian a suspendat unele rute de feribot din cauza vânturilor puternice și a mării agitate și a solicitat bărcilor de pescuit să se întoarcă în port.

39 de persoane au murit

În sudul Chinei, autoritățile au anunțat, joi, că 39 de persoane au murit în urma inundațiilor provocate de furtuna tropicală Maysak, care a inundat zile întregi anumite zone din regiunea Guangxi cu precipitații record.

Pe imaginile publicate pe X se vede cum străzile erau inundate iar localnicii se deplasau cu bărcile. De asemenea, în Guangxi, inundațiile o grădină zoologică a fost lovită de inundații, iar aproape 100 de animale, între care zebre, păuni, ratoni, dar și Capybara au evadat după ce țarcurile au fost distruse de ape. De asemenea, o crescătorie de șerpi a fost distrusă de inundații, iar peste 800 – 900 de șerpi au înotat liberi pe străzile inundate, până să fie capturați de localnici.

🚨 Breaking News

Severe flooding in Hengzhou, Guangxi, China destroyed a snake breeding farm, releasing 800–900 snakes, including venomous cobras, into nearby villages. Rescue teams are racing to capture the escaped snakes as authorities urge residents to stay away from… pic.twitter.com/2uoEd1uAHR — Rosie Bella (@chronicalguy) July 10, 2026

Ploile au provocat ruperea barajelor, inclusiv prăbușirea dramatică a unei părți a unui baraj din Hengzhou, care a inundat o zonă întinsă cu apă noroioasă care curgea cu viteză.

Inundațiile au blocat oamenii la etajul al doilea și la etajele superioare ale clădirilor timp de câteva zile, mulți dintre ei rămânând fără curent electric, până când echipele de salvare au reușit să ajungă la ei.

Alte 11 persoane și-au pierdut viața în China centrală, după ce luni seara furtuni violente și tornade au provocat ravagii în provincia Hubei.

În alt incident, o alunecare de teren a ucis marți 21 de lucrători forestieri în provincia Gansu, din vestul Chinei.