China revoluționează sistemele de răcire cu cea mai simplă idee posibilă

Valurile de căldură sunt tot mai intense în Europa, iar cererea de aparate de aer condiționat e în creștere.

În condițiile astea, nicio idee de răcorire nu trebuie ignorată, iar China vine cu o idee genială: un sistem instalat pe acoperișurile blocurilor poate reduce temperatura locală cu până la 8 grade Celsius.

În orașul chinezesc Yuncheng, imaginile cu blocuri învăluite într-o ceață densă au devenit virale pe rețelele de socializare.

Tehnologia utilizează principiul răcirii prin evaporare

La prima vedere, pare că imobilele sunt acoperite de nori, însă fenomenul are un scop bine definit: răcirea mediului înconjurător.

In terms of development, China is decades ahead of Europe and the USA China installs rainwater collection systems on rooftops and then sprays the water to lower the temperature for residents by 5–8 °C. pic.twitter.com/fxb8z3LTD3 — UinHurricane (@UinHurricane) July 7, 2026

Potrivit chineze en.people.cn, sistemul poate scădea temperatura locală cu aproximativ 5 – 8 grade Celsius și este considerat una dintre cele mai interesante soluții recente pentru combaterea efectului de insulă de căldură urbană.

Tehnologia utilizează principiul răcirii prin evaporare.

Pe acoperișurile blocurilor sunt montate sprinklere care pulverizează apa sub presiune în particule foarte fine.

Acestea se evaporă aproape instantaneu în contact cu aerul fierbinte și absorb o parte din căldura din atmosferă, ceea ce determină scăderea temperaturii din jurul clădirilor.

Procesul este asemănător modului în care transpirația răcește corpul uman.

Pe măsură ce apa se evaporă, preia căldura din mediul înconjurător și produce un efect de răcire.

Sistemul nu răcește, ci reduce temperatura

Sistemul nu răcește direct apartamentele, ci reduce temperatura aerului exterior, a fațadelor, a pavajului și a curților dintre blocuri, adică exact acele suprafețe care acumulează cantități importante de căldură pe timpul zilei și o eliberează treptat după apusul soarelui.

Prin limitarea acestui fenomen, zona din jurul clădirilor rămâne mai răcoroasă și după lăsarea serii.

Specialiștii atrag însă atenția că eficiența sistemului depinde de condițiile climatice. Răcirea prin evaporare oferă cele mai bune rezultate în regiunile cu aer uscat, deoarece acesta poate absorbi mai ușor vaporii de apă.

Cu cât umiditatea este mai redusă, cu atât evaporarea este mai rapidă, iar efectul de răcire este mai puternic.

Astfel de tehnologie ar putea deveni o alternativă complementară foarte bună și accesibilă la aparatele de aer condiționat, mai ales în zonele urbane, expuse temperaturilor extreme.